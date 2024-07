Nesta quinta-feira (25), a Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) divulgou o edital para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism 2025) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). São oferecidas 2.303 vagas em 76 cursos de graduação nos dois campi da UFJF.

As inscrições para os módulos I (triênio 2024-2026), II (triênio 2023-2025) e III (triênio 2022-2024) estarão abertas das 15h do dia 12 de agosto até às 18h do dia 16 de setembro de 2024, exclusivamente on-line, na Área do Candidato.

Para o campus de Juiz de Fora, são 1.903 vagas em 66 cursos. No campus de Governador Valadares, há 400 vagas em dez cursos. As provas para todos os módulos serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro em Juiz de Fora, Governador Valadares e Muriaé, em Minas Gerais, e em Petrópolis e Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Consulte o edital para mais informações.

Os candidatos devem acessar a Área do Candidato, preencher a inscrição e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 150. O pagamento deve ser realizado até o dia 16 de setembro, exclusivamente pelo Banco do Brasil.



Isenção da Taxa de Inscrição

Os interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição devem fazer isso entre 12 e 16 de agosto. Os pedidos podem ser feitos via CadÚnico, informando o Número de Identificação Social (NIS), ou pelos critérios da Lei 12.799/2013, desde que o candidato tenha renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e tenha cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral em escola privada.



Sobre a Inscrição

Todo o processo de inscrição será feito exclusivamente on-line, incluindo solicitações de isenção, atendimento especializado e nome social. O formulário eletrônico permitirá o anexo de documentos digitalizados necessários para esses pedidos.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especial para realizar as provas devem fazer o pedido no momento da inscrição, anexando documentos digitalizados que comprovem a necessidade. Sabatistas devem anexar um atestado de confissão religiosa emitido por um representante qualificado da comunidade religiosa. As provas para esses candidatos ocorrerão exclusivamente nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares.

O prazo para solicitar atendimento especial é até o último dia de inscrição, 16 de setembro.



Comprovante de Inscrição

O comprovante definitivo de inscrição deverá ser acessado e impresso pelos candidatos a partir das 15h do dia 7 de novembro. A UFJF não enviará o documento pelos Correios.



Vestibular de Música

A Copese lançou também o edital do Vestibular de Música. Na UFJF, o ingresso nos cursos de Música – Bacharelado e Licenciatura – se dá pelo Pism e/ou pelo Vestibular, que utiliza a nota do Enem 2024 para classificação. São 35 vagas para o Pism e 35 para o Vestibular/Enem, distribuídas entre ampla concorrência e cotas.

As inscrições seguem as mesmas datas do Pism: de 12 de agosto a 16 de setembro de 2024. A taxa de inscrição é de R$ 90 para o Vestibular e R$ 150 para o Pism.

A modalidade Bacharelado oferece habilitações em Canto, Flauta Transversal, Piano, Violão, Violino, Violoncelo e Composição. O candidato deve indicar a habilitação desejada no cadastro da inscrição, podendo também indicar uma segunda opção de curso. A modalidade Licenciatura possui habilitação em Educação Musical Escolar.

Para ambos os cursos, além do Pism e/ou Enem, é necessário fazer um Teste de Habilidades Específicas. Esse teste é dividido em duas etapas: envio de um vídeo pela internet e uma prova presencial de Teoria e Percepção Musical.



Cotas

No Módulo III, pelo menos 50% das vagas são reservadas para cotistas de escolas públicas, divididas entre candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Metade dessas cotas é destinada a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo per capita. Os outros 50% das vagas são para ampla concorrência.



Resultados

As notas das provas do Módulo III serão divulgadas dia 20 de fevereiro de 2025. O resultado final sai no dia 11 de março. As notas das provas dos Módulos I e II serão divulgadas no dia 16 de junho de 2025, com o resultado final publicado em 8 de julho do mesmo ano.