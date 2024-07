A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de idiomas do Programa de Extensão Boa Vizinhança. As vagas são para pessoas da comunidade externa, ou seja, os participantes não podem ser estudante da instituição.

Ao todo, são 240 vagas divididas em sete idiomas. As aulas são presenciais no período noturno e começarão em 19 de agosto de 2024, de acordo com os dias e horários disponíveis no edital.

Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de agosto, de forma on-line ou na Pró-reitoria de Extensão (Proex), sala 110 do Prédio da Reitoria, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Os documentos exigidos estão indicados no edital.

Cada candidato pode se inscrever em até três cursos, mas será selecionado para apenas um. A lista com o resultado final será divulgada no dia 15 de agosto.

Para participar é preciso ter ensino fundamental completo; ser proveniente de escola pública ou ter cursado escola particular na condição de bolsista integral; ter idade igual ou superior a 18 anos para o curso de Inglês ou superior a 16 anos para os demais cursos; e ser morador dos bairros do entorno do campus.

Veja abaixo os cursos e as vagas oferecidas:

Inglês (30 vagas);



Espanhol (35 vagas);



Francês (35 vagas);



Italiano (35 vagas);



Libras (35 vagas);



Língua e Cultura Grega e Latina Antigas (35 vagas);



Português como Língua de Acolhimento para Migrantes, Refugiados e Apátridas (35 vagas).

Segundo a UFJF, 25 candidatos ficarão em lista de espera para cada curso. Caso haja mais candidatos do que as vagas imediatas e da lista de espera, será realizado sorteio público, transmitido pelo canal do YouTube da Pró-reitoria de Extensão da UFJF, no dia 15 de agosto, às 15h.

O programa é coordenado pela Pró-reitoria de Extensão (Proex) em parceria com a Faculdade de Letras.

Trabalhadores terceirizados

A Proex também abriu edital do Boa Vizinhança, específico para os trabalhadores terceirizados da UFJF.

Com exceção do Português como Língua de Acolhimento, os cursos são os mesmos ofertados ao público geral. São sete vagas para cada curso e as inscrições também podem ser feitas até o dia 7 de agosto. Os detalhes também estão disponíveis no edital.