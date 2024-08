Estudantes estrangeiros de 74 países podem se inscrever para tentar uma bolsa para cursar um dos 55 cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). São 165 vagas para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares.

As inscrições gratuitas seguem até o dia 23 de agosto e devem ser feitas nas embaixadas ou consulados do Brasil nas nações participantes. Grande parte das oportunidades é para ingressar no primeiro semestre de 2025.

O aluno selecionado poderá fazer a graduação completa e gratuita na instituição caso tenham conhecimento em Língua Portuguesa. Caso o estudante não tenha esse conhecimento, poderá participar por um ano de um novo programa com aulas sobre o idioma e a cultura brasileira.

Do total de vagas da UFJF, 150 são para cursar a graduação, sendo 121 para o campus Juiz de Fora, distribuídas em 46 cursos, e 29 vagas de nove graduações para Governador Valadares. O curso de preparação para proficiência receberá 15 interessados no campus Juiz de Fora.

Entre os 55 cursos com vagas abertas, estão Cinema, Direito, Engenharia de Produção, Medicina, Psicologia e Turismo. Os cursos que mais oferecem vagas são o de Educação Física e o de licenciatura em Matemática: são dez para cada um deles.

As vagas estão disponíveis por meio de dois programas nacionais: Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), que oferece opções para a graduação completa no Brasil, e Português como Língua Estrangeira (PEC-PLE), com foco linguístico e cultural de um ano para obter proficiência no idioma e iniciar, em seguida, a graduação.

As iniciativas são gerenciadas nacionalmente pelos ministérios da Educação (MEC) e das Relações Exteriores. É a primeira vez que a UFJF adere ao PEC-PLE.

Confira a lista de cursos e vagas, conforme publicação do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Inscrições

Podem se inscrever candidatos de 29 países da África, como Angola, Egito e Guiné Bissau; 28 da América Latina e Caribe, a exemplo de Argentina, Jamaica e México; nove da Ásia, como China, Índia e Coreia do Sul; e sete da Europa, incluindo França, Polônia e Turquia. Veja a lista completa de países participantes.

Para se candidatar às vagas, os interessados estrangeiros não devem ter, na data de inscrição, dupla nacionalidade brasileira e nem direito à nacionalidade brasileira; ser residente no exterior e ter no mínimo 18 anos completos até 1º de janeiro de 2025.

É preciso ainda comprovar a proficiência em português por meio do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) ou de outros meios listados no edital. Caso não tenha a proficiência, o estudante pode se inscrever no programa PEC-PLE para aprender o idioma na própria UFJF e assim poder iniciar a graduação.

Todas as condições estão listadas no site do MRE.

Os candidatos oriundos do Caribe também podem se inscrever na Delegação do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos (OEA), localizada em Washington, nos Estados Unidos. A seleção é realizada a partir da análise de documentos pelos ministérios.

Os estudantes PEC-G podem receber bolsas do Ministério das Relações Exteriores em casos específicos, como a Bolsa Mérito, de R$ 622 mensais por seis meses, podendo haver renovação. Na UFJF, o candidato terá, pelo menos, acesso ao Restaurante Universitário, que oferece refeições subsidiadas. O café da manhã custa R$ 0,50; já o almoço e o jantar saem a R$ 1,40 cada um.

O resultado preliminar será divulgado a partir de 25 de outubro.