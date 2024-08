Os estudantes do ensino médio que desejam ingressar na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) já podem se preparar para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism 2025). As inscrições abriram nesta segunda-feira (12) e se encerram às 18h do dia 16 de setembro. Ao todo, são oferecidas 2.303 vagas em 76 cursos de graduação nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. As provas dos módulos I, II e III ocorrem nos dias 14 e 15 de dezembro em diversas cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Segundo a instituição, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na Área do Candidato, e têm o valor de R$150, com pagamento até o dia 16 de setembro pelo Banco do Brasil. Para aqueles que necessitam de isenção da taxa, o prazo para solicitação é de 12 a 16 de agosto, podendo ser requerida via CadÚnico ou pelos critérios da Lei 12.799/2013.

O processo de inscrição também contempla pedidos de atendimento especial, como para pessoas com deficiência ou candidatos sabatistas. Esses devem apresentar a documentação necessária até o último dia de inscrição.

Para os candidatos interessados nos cursos de Música, as inscrições para o vestibular específico também acontecem entre 12 de agosto e 16 de setembro. Os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música exigem, além do Pism ou Enem, a realização de um Teste de Habilidades Específicas, que incluirá a submissão de um vídeo e uma prova presencial de Teoria e Percepção Musical.

Os resultados das provas do Módulo III serão divulgados em 20 de fevereiro de 2025, com o resultado final previsto para 11 de março. Já as notas dos Módulos I e II serão disponibilizadas em 16 de junho, com o resultado final em 8 de julho de 2025.

Mais informações podem ser obtidas junto à Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) pelos telefones (32) 2102-3738 ou (32) 2102-3755.