O Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2025 e o Vestibular de Música da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) registraram um novo recorde de solicitações de isenção de taxa de inscrição, superando todas as edições anteriores do programa. No total, foram registrados 20.420 pedidos, sendo 20.384 para o Pism e 36 para o Vestibular de Música. No último processo, o número total de pedidos foi de 18.497, com 16.528 deles atendidos.

O direito à gratuidade para ambos os processos de seleção é garantido a estudantes do ensino médio de escolas públicas ou privadas, com bolsa integral, que tenham renda familiar bruta ou mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$2.460) per capita, e para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O resultado das solicitações será divulgado em 3 de setembro, a partir das 15h. Aqueles que não forem contemplados poderão entrar com recurso no dia 4 de setembro, entre 9h e 16h. O resultado dos recursos será publicado em 10 de setembro. Os candidatos deverão conferir sua situação no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese), na Área do Candidato.

Caso o estudante não consiga a isenção, o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) deverá ser realizado até 16 de setembro. A taxa é de R$150 para o Pism e R$90 para o Vestibular de Música, e o pagamento deve ser feito exclusivamente no Banco do Brasil, respeitando o prazo de compensação bancária.

Prepare-se para a prova do Pism

As provas do Pism serão aplicadas nos dias 14 e 15 de dezembro. Serão oferecidas 2.303 vagas em 76 cursos de graduação – 1.903 vagas para o campus de Juiz de Fora e 400 para o campus de Governador Valadares.

Os exames dos módulos I (triênio 2024-2026), II (triênio 2023-2025) e III (triênio 2022-2024) ocorrerão nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares e Muriaé, em Minas Gerais, além de Petrópolis e Volta Redonda, no Rio de Janeiro.