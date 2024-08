A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou a abertura de um processo seletivo para candidatos surdos interessados no curso de Letras-Libras. O edital oferece três vagas que serão preenchidas com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023.

Para participar, os candidatos devem comprovar surdez por meio de um laudo médico especializado, ter realizado o Enem 2023 e não ter zerado a redação do exame. As inscrições, que são gratuitas, estarão abertas de 18 de setembro a 1º de outubro de 2024. Os interessados ou seus representantes legais deverão baixar e preencher o formulário de inscrição disponível no site da Copese (Coordenadoria de Processos Seletivos da UFJF), digitalizar o documento e enviá-lo, juntamente com outros documentos exigidos, para o e-mail copese@ufjf.br dentro do período estipulado.

Em caso de empate entre os candidatos, a classificação será decidida com base nas notas das provas do Enem, seguindo a ordem: Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 7 de outubro de 2024, a partir das 15h. Os candidatos aprovados deverão realizar a pré-matrícula on-line entre 16 e 20 de outubro, e o envio de documentos para a matrícula definitiva está programado para o período de 22 a 25 de outubro.

