A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) alcançou um novo recorde de inscrições para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2025 e o Vestibular de Música, totalizando 47.899 candidatos. Os dados, divulgados pela Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese), apontam que 47.838 pessoas se inscreveram para o Pism e 61 para o vestibular específico de Música. Esse número supera em 4.188 inscritos a marca do ano anterior, que foi de 43.711.

A etapa com maior número de inscritos foi o Módulo I, com 23.985 participantes. O Módulo II recebeu 15.104 inscrições, enquanto o Módulo III registrou 8.749 candidatos. Além disso, 18.762 pessoas foram beneficiadas com a isenção da taxa de inscrição, um número que também representa um recorde histórico.



Crescimento da procura e impacto na economia local

Para a pró-reitora de Graduação da UFJF, Katiuscia Antunes, o aumento no número de inscrições reflete o crescente interesse dos estudantes em escolher a instituição. “É um número expressivo e mais um recorde histórico para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso é muito relevante para a instituição, pois evidencia que muitos alunos têm escolhido a UFJF devido à qualidade oferecida não só na graduação, mas também na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, na inovação e na cultura", afirma Katiuscia.

A pró-reitora também destaca o impacto positivo desse crescimento para Juiz de Fora, uma vez que a maioria dos candidatos realizará as provas na cidade. “Esse movimento gera reflexos na economia local, especialmente nos setores de hotelaria, alimentação e lazer. Juiz de Fora é uma cidade acolhedora, com uma qualidade de vida que tem atraído muitas pessoas, o que, consequentemente, reforça o interesse pela UFJF”, observa Katiuscia.



Pism e Vestibular de Música

O Pism 2025 oferece 2.303 vagas distribuídas em 76 cursos, sendo 1.903 para o campus Juiz de Fora e 400 para o campus avançado de Governador Valadares. As provas acontecerão nos dias 14 e 15 de dezembro em cinco cidades: Juiz de Fora, Governador Valadares e Muriaé, em Minas Gerais, além de Petrópolis e Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.

Já o Vestibular de Música também alcançou um novo recorde, com 61 inscritos. A seleção será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, além de provas de habilidade específica. Essas avaliações, que serão realizadas em formatos remoto e presencial, incluem etapas práticas e teóricas de percepção musical.

Os candidatos devem aguardar o comprovante definitivo de inscrição, que estará disponível na Área do Candidato entre 7 de novembro e 15 de dezembro, contendo todas as informações sobre o local de prova.