O Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), abriu nessa segunda-feira (23) as inscrições para o sorteio de vagas do 1º ano do Ensino Fundamental, referente ao ano letivo de 2025.

Com 75 vagas disponíveis, as inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 do dia 10 de outubro de 2024. Das vagas oferecidas, 71 são destinadas à ampla concorrência e 4 são reservadas para candidatos com deficiência.

O processo de inscrição é totalmente online e deve ser realizado no site https://ingresso.ufjf.br. Os candidatos precisam ter nascido entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de março de 2019, além de possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF). Após o preenchimento do formulário, os responsáveis devem gerar uma Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 50,00, correspondente à taxa de inscrição.



Isenção de taxa e sorteio

Candidatos que atenderem aos critérios estabelecidos no edital poderão solicitar isenção da taxa de inscrição até o dia 2 de outubro de 2024. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado em 4 de outubro. Para aqueles sem acesso à internet, o colégio disponibilizará um posto de atendimento entre os dias 23 e 26 de setembro, das 8h às 12h, em sua secretaria, localizada na Rua Visconde de Mauá, nº 300, Bairro Santa Helena, em Juiz de Fora.

O sorteio público ocorrerá no dia 25 de outubro, às 15h, e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do colégio no YouTube. O resultado preliminar será divulgado no site do colégio e na portaria a partir de 28 de outubro.

Mais informações e detalhes sobre o processo podem ser encontrados no edital.