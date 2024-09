Em Juiz de Fora, o período de cadastramento escolar para o ano letivo de 2025 nas escolas municipais de Ensino Fundamental vai começar na próxima terça-feira (1º) e vai até o dia 1º de novembro desde ano. Segundo a Prefeitura, o responsável pelo estudante deverá acessar este link, também disponível no site da PJF, conforme o Edital nº 003/2024 - SE/JF.

Para aqueles que não possuem acesso à internet, o cadastro poderá ser feito presencialmente nas escolas municipais ou na própria Secretaria de Educação, localizada na Rua Halfeld, 1400.



Devem realizar o cadastramento para o Ensino Fundamental, os estudantes que:



- que irão ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, com 6 (seis) anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2025, advindo de outras redes que não a Rede Municipal de Ensino;



- que irão ingressar nos demais anos de escolaridade da Educação Básica, advindo de outras redes que não a Rede Municipal e Estadual de Ensino;



- matriculados em etapas intermediárias cuja escola tem terminalidade;



- que pretendam retornar aos estudos do Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.



Informações necessárias para o Cadastramento Escolar



- Nome completo, data de nascimento, sexo e nacionalidade do candidato;



- Endereço completo, incluindo CEP;



- Telefones de contato atualizados;



- Nome e CPF do Responsável Legal;



- Declaração se o candidato possui deficiência;



- Etapa/ano de escolaridade pretendido;



- Indicação de três escolas condicionadas ao zoneamento de residência;



- Informar se o candidato possui irmão matriculado na escola pretendida.



Atenção:



- A confirmação do cadastramento só se dará mediante fornecimento de número de protocolo do site, que será indispensável para a consulta do resultado.



- O cadastro não é confirmação de matrícula, mas é essencial para que a Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) organize as ofertas de vagas para o próximo ano letivo e para que os estudantes possam pleitear uma vaga próxima a sua residência.



Resultados

Os resultados ficarão disponíveis no dia 4 de dezembro, neste link.



Matrícula



Para efetivação da matrícula, é imprescindível que o responsável compareça à escola contemplada no período de 10/12/2024 até 19/12/2024 e 02/01/2025 até 17/01/2025 e apresente a seguinte documentação:



- Original e cópia da certidão de nascimento do candidato, carteira de identidade e CPF (caso possua);



- Original e cópia Carteira de identidade e CPF do responsável legal;



- Original e cópia do Comprovante de residência (preferencialmente conta de luz);



- Cartão do Bolsa Família, caso tenha;



- Declaração médica, caso a criança tenha alguma deficiência;



- Original e cópia do Cartão de Vacina;



- Original e cópia do cartão do SUS;



- Declaração de Transferência, caso o aluno esteja fora da data de corte e tenha direito à continuidade.



No ato da matrícula, a falta de apresentação de quaisquer dos documentos acarretará na não efetivação da matrícula.

