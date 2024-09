O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou editais de seleção para os cursos de Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva, para turmas com início previsto em 2025. Ambas as modalidades têm como linhas de pesquisa “Política, Gestão e Avaliação de Sistemas e Programas de Saúde” e “Processo Saúde-Adoecimento e seus Determinantes”.

Mestrado

Para o Mestrado, são oferecidas 22 vagas, 11 delas reservadas para cotas da política de ações afirmativas (negros, povos e comunidades tradicionais, pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis), pessoas com deficiência (PcD); pessoas refugiadas, solicitantes da condição de refugiado, e imigrantes humanitários. Podem concorrer candidatos com título de graduação reconhecido pelo MEC. O processo de seleção consiste nas etapas de prova escrita de conhecimentos específicos; prova escrita de proficiência em língua inglesa; e carta de apresentação e projeto de pesquisa. As inscrições acontecem de 30 de setembro até 28 de outubro de 2024 por meio do sistema Siga X.

Doutorado

Já para o Doutorado são oito vagas, sendo quatro reservadas para cotistas da política de ações afirmativas (negros, povos e comunidades tradicionais, pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis), pessoas com deficiência (PcD); pessoas refugiadas, solicitantes da condição de refugiado, e imigrantes humanitários. Os candidatos devem ter diploma de mestrado reconhecido pelo MEC. A seleção conta com as etapas de prova escrita de proficiência em língua estrangeira; carta de apresentação e anteprojeto de pesquisa; e entrevista e defesa do anteprojeto. As inscrições para o processo seletivo também se iniciam no dia 30 de setembro, mas se encerram em 12 de novembro de 2024, por meio do Siga X.