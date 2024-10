Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previstas para 3 e 10 de novembro, o Cursinho Comunitário Camponês e Popular (CCCP) do campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-GV) vai realizar um aulão Pré-Enem gratuito, aberto à comunidade. As atividades ocorrerão nos dias 29 e 30 de outubro, das 18h às 22h, no Teatro Atiaia, localizado na Rua Marechal Floriano, 513.

O aulão conta com professores do CCCP e convidados, que oferecerão dicas práticas e orientações essenciais para os estudantes. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até o dia 25 de outubro neste link.

Mais informações podem ser encontradas no perfil oficial do cursinho no Instagram: @cccp.ufjfgv.