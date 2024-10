As inscrições estão abertas para concorrer as vagas para o primeiro semestre de 2025 no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG). A instituição divulgou os editais de um novo processo seletivo e abriu inscrições para mais de 4.600 vagas em cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação – presenciais e a distância – distribuídos por 10 cidades: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá. Os editais e outras informações estão disponíveis no site da seleção: www.ifsudestemg.edu.br/processoseletivo

É também por este endereço que os candidatos poderão acessar o sistema de inscrições e se inscreverem de 24 de outubro a 17 de novembro. É recomendada a utilização de um computador para isso, já que o uso de celulares ou tablets não garante o funcionamento adequado do sistema. As unidades participantes da seleção também preveem atendimento presencial para as inscrições, conforme dias da semana e horários especificados nos editais. O login no sistema de inscrições deverá ser realizado a partir da conta GOV.BR do(a) candidato(a).

A taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade. Para cursos técnicos integrados (médio + técnico), é de R$25; para cursos técnicos concomitantes e subsequentes, a taxa é de R$15. Já para cursos de graduação e de pós-graduação, o(a) candidato(a) deverá pagar R$50. Contudo, este investimento é referente apenas à etapa da seleção, já que o IF Sudeste MG é uma instituição pública e não cobra mensalidade para nenhum de seus cursos. O pagamento da taxa pode ser feito até 18 de novembro, exclusivamente em agências e correspondentes bancários do Banco do Brasil.

Isenção de taxa

Podem solicitar a isenção:

quem estudou do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições da rede pública (no caso de candidatos aos cursos técnicos e especialização técnica);



quem cursou do 1º ao 3º ano do Ensino Médio em instituições da rede pública (no caso de candidatos aos cursos de graduação e pós-graduação);



quem foi bolsista integral na rede privada ou em entidades de caráter filantrópico;



quem concluiu o Ensino Médio com base no resultado do Encceja ou exames realizados pelos sistemas estaduais de ensino.



O pedido de isenção deve ser realizado durante a primeira semana de inscrições, mais especificamente entre 24 e 31 de outubro. Mas, atenção: quem solicita a gratuidade precisa aguardar a divulgação do resultado final dos pedidos de isenção (prevista para 12 de novembro) antes de se inscrever no Processo Seletivo.

A solicitação pode ser feita a partir do botão “Isenção”, em ifsudestemg.edu.br/processoseletivo, ou diretamente por este formulário on-line. Será necessário enviar cópia do histórico escolar ou declaração fornecida pela escola para comprovação do direito à isenção, conforme detalhado nos editais.

Grupos de concorrência, provas e sorteio

Assim como na seleção anterior, no Processo Seletivo 2025 do IF Sudeste MG será aplicada a nova Lei de Cotas (Lei 14.273, de 2023). Ela determina que candidatos concorrerão às vagas reservadas (50% do total) apenas se não obtiverem as notas para ingresso pelas vagas de ampla concorrência. A reserva de vagas leva em consideração se o(a) candidato(a) estuda ou estudou em instituições da rede pública e, em grupos específicos, aspectos como a renda familiar e a autodeclaração étnico-racial e se ele(a) é pessoa com deficiência.

O método de seleção varia conforme a modalidade. A formação das turmas dos cursos técnicos concomitantes e/ou subsequentes será determinada por sorteio, marcado para 16 de janeiro de 2025. Já os candidatos aos cursos integrados farão provas na manhã do dia 22 de dezembro, respondendo a 45 questões objetivas em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Geografia e História. Na mesma data, porém no turno da tarde, será a vez dos candidatos às vagas dos cursos de graduação: eles deverão responder a 45 questões (prova objetiva) e também produzir uma redação. Já o ingresso em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu é variável, pois depende de critérios específicos para cada curso. O comprovante definitivo de inscrição ficará disponível em 19 de dezembro.

Tags:

Educação