O atraso é uma questão fácil de acertar no Enem, mas para isso é necessário planejamento e antecipação. O programete Pronto Pro Enem? alerta que o participante pode perder a oportunidade de ingressar no ensino superior por não chegar a tempo. A coordenadora do departamento de psicologia da Faculdade Anhanguera destaca que é importante conhecer o percurso antecipadamente para evitar o estresse antes da prova.

Trazemos também a história da Nelice Jansen, que perdeu o exame depois de deixar uma colega no local da prova dela e ao dirigir-se a escola em que faria o exame teve que mudar o caminho devido a uma manifestação. No ano seguinte deu tudo certo, mas a participante teve que esperar um ano para ingressar no ensino superior.

È importante lembrar que os portões abrem 12h e fecham ás 13h uma da tarde. A prova começa às 13h30 pelo horário de Brasília. Mas se você mora no Acre , Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima os horários são diferenciados.

Não esqueça de acessar os