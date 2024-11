O comprovante de inscrição do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2025 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) já pode ser acessado através do link disponível na Área do Candidato. As provas do processo seletivo serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro de 2024 nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares, Petrópolis, Muriaé e Volta Redonda.

O comprovante definitivo de inscrição pode ser acessado na "Área do candidato", deve ser impresso pelo candidato e levado nos dias das provas. Em caso de erro nos dados do cartão de confirmação, é preciso entrar em contato com a Universidade através do email "copese@ufjf.br".

O Pism é composto por três módulos, e cada candidato deve realizar a prova correspondente ao ano do ensino médio que está cursando: Módulo I (triênio 2024-2026), Módulo II (triênio 2023-2025), Módulo III (triênio 2022-2024).



As datas de divulgação das notas são:

-Módulos I e II: 16 de junho de 2025

-Módulo III: 20 de fevereiro de 2025