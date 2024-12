A Universidade Federal de Juiz de Fora divulgou a relação de candidatos por vaga do Módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) 2025. Serão 8.749 estudantes concorrendo a 2.303 vagas, nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares.

A disposição das vagas dessa edição apresenta uma novidade, de acordo com uma mudança na legislação, as listas não serão mais organizadas por cotas. Todos os candidatos disputam as vagas de ampla concorrência, e os que se enquadram nos requisitos das cotas e que não conseguiram atingir a pontuação necessária para a ampla concorrência podem ser transferidos para os grupos de cotas.

Em Juiz de Fora, dentre os cursos disponibilizados, o mais concorrido é o curso de psicologia que apresenta 435 candidatos inscritos para 25 vagas, totalizando o valor de 17,4 candidatos por vaga. O segundo curso mais concorrido na Universidade é Ciências da Computação diurno que apresenta 127 inscritos para 10 vagas, totalizando 12,7 candidatos por vaga. E em terceiro de lugar o curso de Medicina que conta com 1.046 inscritos para 90 vagas, totalizando 11,6 candidatos por vaga.

A aplicação das provas acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, e será realizada nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares e Muriaé em Minas Gerais, e em Petrópolis e Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro. Os cartões de confirmação já estão disponíveis e podem ser consultados na área do candidato.

Tags:

Educação