O SENAC de Barbacena está com matrículas abertas para cursos livres e técnicos que são ofertado gratuitamente com início no primeiro semestre de 2025. A instituição oferece mais de 15 variações de cursos. Para realizar a inscrição é necessário ir presencialmente até uma das unidades do SENAC disponíveis na cidade de Barbacena localizadas na Praça Pedro Teixeira, 48- Centro e na Rua Mucuri, 201- Caiçaras.

Outras informações também podem ser adquiridas através do telefone fixo (31) 3057-8600

Segue abaixo o cronograma dos cursos disponíveis:

Técnico em Estética: Matrícula: 11/12 Início das aulas: 03/02/2025 8H às 12H.

Técnico em Informática: Matrícula 10/12 Início das aulas: 03/02/2025 13H30 às 17H30.

Técnico em Recursos Humanos: Matrícula: 13/12 Início das aulas: 03/02/2025 19H às 22H.

Técnico em Administração: Matrícula: 16/12 Início das aulas: 03/02/2025 8H às 12H.

Técnico em Segurança do trabalho: Matrícula: 16/12 Início das aulas: 03/02/2025 8H às 12H.

Especialização Técnica em enfermagem- Urgência e emergência: 17/12 Início das aulas:10/03/2022 8H às 12H.

Técnico em Nutrição e Dietética: Matrícula 20/12 Início das aulas: 10/03/2025 19H às 22H.

Outros cursos podem ser visualizados através do site do SENAC e também através do telefone (31) 3057-8600