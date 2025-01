O Campus Rio Pomba do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) publicou o edital de seleção para preenchimento de 112 vagas remanescentes em seus cursos de graduação, com ingresso previsto para o primeiro semestre letivo de 2025.

As inscrições estarão abertas no período de 15 a 24 de janeiro de 2025, e os interessados deverão encaminhar e-mail para a Comissão de Vagas Remanescentes (vagasremanescentes.riopomba@ifsudestemg.edu.br) com o assunto "INSCRIÇÃO VAGAS REMANESCENTES". É necessário anexar os documentos exigidos conforme listados no edital.

Modalidades de Ingresso

O processo seletivo contempla três modalidades:

Transferência Interna: Para alunos regularmente matriculados em 2024 em cursos de graduação do IF Sudeste MG, em cursos da mesma área ou área afim, conforme tabela das áreas de conhecimento da CAPES

Transferência Externa: Para alunos regularmente matriculados em 2024 em outras instituições de ensino superior, em cursos da mesma área ou área afim, conforme a tabela mencionada.

Portadores de Diploma: Para aqueles que já possuem diploma de graduação devidamente registrado ou validado pelo MEC. Alunos matriculados no último período de seus cursos também podem se candidatar, desde que apresentem o diploma ou uma declaração de conclusão no ato da matrícula.

Inscrições e Documentação

Os candidatos deverão enviar todos os documentos especificados no edital por e-mail. O envio correto e completo é imprescindível para a validação da inscrição.

Confira as vagas remanescentes:

Bacharelado em Administração

Turno: Noturno

Número de Vagas: 06

Área: Ciências Sociais Aplicadas



Bacharelado em Agroecologia

Turno: Integral

Número de Vagas: 15

Área: Ciências Agrárias

Bacharelado em Ciência da Computação

Turno: Integral

Número de Vagas: 15

Área: Ciências Exatas e da Terra

Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Turno: Integral

Número de Vagas: 15

Área: Ciências Agrárias

Bacharelado em Ciência e Tecnologia em Laticínios

Turno: Integral

Número de Vagas: 15

Área: Ciências Agrárias

Bacharelado em Zootecnia

Turno: Integral

Número de Vagas: 15

Área: Ciências Agrárias

Graduação em Educação Física

Turno: Integral

Número de Vagas: 15

Área: Ciências da Saúde



Licenciatura em Matemática

Turno: Noturno

Número de Vagas: 15

Área: Ciências Exatas e da Terra

Tecnologia em Laticínios – EAD

Turno: A distância

Número de Vagas: 01

Área: Ciências Agrárias



Publicação de Resultados

Todas as etapas e os resultados serão divulgados no site do Campus Rio Pomba (https://www.ifsudestemg.edu.br/riopomba) e na página da Coordenação Geral de Graduação (https://sistemas.riopomba.ifsudestemg.edu.br), conforme cronograma estabelecido no edital.

Os interessados devem acessar e ler o edital completo para informações detalhadas sobre as condições de participação e os documentos necessários.