A importância do transporte público de qualidade é fundamental para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida nas cidades. Atualmente o Transporte Coletivo Urbano de Juiz de Fora é gerido por único Consórcio, o ViaJF, dividido em duas empresas, Auto Nossa Senhora Aparecida Ltda (Ansal) e São Francisco. No atual modelo, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) paga um subsídio para manter a tarifa no valor de R$3,75.

O subsídio é acionado toda vez que as arrecadações com os valores das tarifas forem insuficientes para manter o equilíbrio econômico do sistema. O sistema de subvenção foi implementado por meio da lei 14.209, de 15 de julho de 2021. Somente neste mês de junho, a PJF repassou R$21.001.912,07 completando um montante de cerca de $57 milhões em 2024.



Apesar dos subsídios repassados, a redação do Acessa recebe diversas reclamações de ônibus em condições ruins e ainda com atrasos nos horários. O Portal questionou o ViaJF sobre a manutenção da frota e fiscalização dos horários, em nota, o Consórcio destacou que entre 2023 e 2024, investiu 200 milhões de reais na aquisição de mais de 350 novos veículos (0km), que já foram incorporados à nova frota do município.

"Em 2024, os investimentos continuam com a chegada de 68 novos veículos, que já foram comprados e que substituirão os ônibus com carroceria de 2014, proporcionando maior conforto e segurança aos usuários do transporte público. Além disso, foram investidos 8 milhões de reais na modernização do sistema de bilhetagem eletrônica, visando oferecer mais comodidade e eficiência para os passageiros de Juiz de Fora".



Em relação aos atrasos questionados, o ViaJF informou que em parceria com a prefeitura, tem realizado um intenso trabalho de ajustes nos quadros de horários das linhas de ônibus, com o objetivo de aumentar o nível de pontualidade. "Reconhecemos que algumas linhas ainda operam com quadros de horários defasados devido a ajustes necessários no trânsito. Contudo, estamos implementando ações para mitigar essas falhas e melhorar ainda mais o cumprimento dos horários, oferecendo um serviço de qualidade à

população".



Fiscalização precisa ser rígida

O Portal Acessa conversou com o observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, José Luiz Britto Bastos, segundo ele, o modelo de subsídios é necessário, porém, tem que haver uma fiscalização da qualidade prestada.

"Transporte público é coisa séria, 44% das pessoas se deslocam nas cidades usando e transporte público, por isso é fundamental que esse transporte seja de qualidade, mantendo regularidade, conforto e preço justo. A Fiscalização da qualidade da prestação do serviço é preciso ser rígida e tem que produzir resultado.

Todo transporte público no mundo inteiro tem que ser subsidiado ou financiado. Sem isso o sistema quebra, ele não consegue se sustenta só com o pagamento de tarifas pagas pelos usuários, da mesma forma que o usuário não pode suportar pagar pelas gratuidades das tarifas que custam cerca de 21,1% do valor das tarifas.

O mais importante mesmo é possibilitar à população transporte público gratuito permanente todos dias. E isso só depende do poder público- subsídio. Basta incluir no orçamento do município o custo do transporte público", completou o profissional.

População denuncia falta de manutenção da frota

A moradora do Bairro Grama, Renata Sodreiro informou que sempre encontra problemas ao pegar o ônibus para o trabalho. "Todos os dias é um problema diferente, um dia a porta não fechava, outro dia o ônibus fazia tanto barulho que parecia que iria desmontar e ainda teve uma vez que um cadeirante precisou entrar no ônibus e o equipamento não funcionou, ficamos parados aguardando e acabei chegando atrasada no serviço. Essa empresa precisa dar manutenção nos carros, a gente paga passagem e ainda passa por isso".

Já no Bairro Fontesville, a moradora Cláudia Candiá enviou dia 30 de maio para a redação a situação da linha 620, como mostra a imagem abaixo, o ônibus se encontra com rachaduras no teto e avarias na lateral. Nessa quinta-feira (21), Cláudia voltou a procurar o Acessa e enviou um vídeo na qual a porta do veículo não fechava.

FOTO: Enviado por Cláudia Candiá - Linha 620

Pré-candidatos à PJF falam do atual modelo e projetos

O transporte público de qualidade é uma peça-chave para o desenvolvimento urbano sustentável, impactando positivamente o meio ambiente, a economia e a qualidade de vida das pessoas. Investir em transporte público é investir no futuro das cidades e na melhoria das condições de vida de seus habitantes.

Veja abaixo a fala dos cinco pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais, sobre o atual modelo adotado na cidade e os projetos de cada um:

Charlles Evangelista (PL)

"Com relação ao transporte público, a primeira ação nossa, enquanto prefeito, vai ser romper com a atual empresa do transporte público em Juiz de Fora. Nós vamos abrir um outro processo de licitação para que mais empresas tenham a possibilidade de estar participando.

É o que eu falo e aprendi isso no curso de administração. Aonde tem concorrência, aumenta a qualidade e melhora o preço. O que a Prefeitura fez com o transporte público da cidade foi uma covardia. Por quê? Porque deixou todos os rodoviários, os trabalhadores na mão de uma empresa só.

A própria Prefeitura ficou na mão de uma empresa só e, consequentemente, a população fica refém de uma única empresa, porque não tem o que fazer. E a prefeitura acaba que se tornar refém também. Então, a primeira ação nossa é romper o transporte público e abrir concorrência em Juiz de Fora".

Ione Barbosa (Avante)

A primeira medida que deve ser feita é a retomada do controle do sistema de transporte coletivo de Juiz de Fora pelo Poder Público. Além disso, é necessário criar um portal de transparência com dados do sistema de transporte e trânsito, permitindo a implantação de localização em tempo real dos ônibus para facilitar a programação dos usuários. É fundamental definir e estabelecer índices de desempenho operacional do transporte coletivo, focando em indicadores de qualidade, sustentabilidade e transparência no atual contrato de licitação.

Também é importante avaliar e fomentar modais alternativos de transporte, utilizando a faixa de domínio já existente na linha férrea para implementar o transporte de passageiros sob trilhos como um complemento ao sistema rodoviário. Ainda visando melhorar a mobilidade, é preciso atacar os grandes gargalos do trânsito, realizando testes rápidos para avaliar a efetividade das ações e revertendo as mudanças que não funcionarem.

Por fim, deve-se reduzir a necessidade de deslocamento dos cidadãos disponibilizando serviços públicos em todas as macrorregiões do município, além de promover e incentivar negócios e empreendimentos regionalizados.

Isauro Calais (Republicanos)

"Quando a Prefeitura faz uma licitação, ela entrega a proteção do transporte público para uma empresa, o Executivo deve, primeiro, exigir dessa empresa, desse Consórcio, desse grupo empresarial, no caso do transporte público, excelência e conforto para o usuário, porque ele que é o patrão, ele que paga os impostos, ele que faz a economia do município girar.

Temos que colocar na Prefeitura, técnicos capacitados, não técnicos, amigos do prefeito, amigos da prefeita, e falar bem para tudo que é vendido.

Vamos analisar o atual contrato e cobrar dos responsáveis a manutenção da frota. Além disso, vamos debater com todos, Câmara, Governo do Estado, e principalmente com os usuários do transporte. É preciso ter qualidade e cumprir com horários e itinerários, nós cobraremos isso".

Júlio Delgado (MDB)

"Primeiramente, devemos analisar e entender o estudo já contratado sobre a questão do Transporte Público em Juiz de Fora.

Outra questão que deve ser aprofundada é a de que, em gestão pública, nada é de graça. A gratuidade do transporte público aos domingos tem seu custo e é preciso avaliar se esta é a melhor forma de utilizar o subsídio acordado entre empresa e prefeitura.

Por fim, acreditamos que será fundamental ouvir usuários e trabalhadores do transporte público, centralizando as demandas expostas de forma efetiva, para que uma equipe preparada, possa analisar os itinerários, a quantidade e a qualidade da frota de acordo com a região atendida, a logística operacional do dia a dia e a cobrança de um preço justo pelo transporte para seus usuários. Somente assim, conseguiremos uma mobilidade de mais qualidade para todos os cidadãos de Juiz de Fora!".

Margarida Salomão (PT)

"O sistema de transporte público de Juiz de Fora passa por um amplo processo de modernização, que terá continuidade. A recente contratação de tecnologia junto à UFJF tem permitido um significativo avanço no planejamento de rotas, linhas e horários, ao lado da indispensável participação da população.

Atualmente, quase a totalidade dos veículos utilizados são equipados com GPS, o que garante a fiscalização de seu funcionamento em tempo real. Tudo isso assegura que o sistema funcione de fato, autorizando ainda praticar uma política de preço acessível aos usuários, valorizando o modal de transporte por ônibus e garantindo a prática da gratuidade aos domingos e feriados nacionais".