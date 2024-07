Acabar com filas de exames e consultas no Sistema Único de Saúde (SUS) é de extrema importância por diversos motivos, impactando positivamente a saúde da população e a eficiência do sistema de saúde. Juiz de Fora tem mais de mil reclamações de pacientes aguardando consultas e exames, segundo a ouvidoria municipal de saúde.

O Acessa levantou os dados de reclamações na ouvidoria, que mostram que a situação no município vem piorando de janeiro a maio deste ano, com um crescimento significativo de reclamações, só em maio, somando consultas e exames foram 1.163 manifestações. Veja abaixo:

Consultas especializadas

Janeiro: 489 manifestações



Fevereiro: 421 manifestações



Março: 799 manifestações



Abril: 802 manifestações



Maio: 793 manifestações

Exames

Janeiro: 311 manifestações



Fevereiro: 299 manifestações



Março: 417 manifestações



Abril: 422 manifestações



Maio: 370 manifestações

Para a moradora de Juiz de Fora Rafaela Gomes, a saúde tem que ser prioridade e vir antes de qualquer outro tema. "Minha mãe já está aguardando tem alguns meses para fazer um exame de imagem, nós da família ficamos muito preocupados, pois ela sente muita dor e estamos com medo de ser algo mais grave, é triste ter que esperar e fazer reclamações na ouvidoria. Nós precisamos resolver essa questão de saúde, estamos falando de vidas, tem que ser prioridade" conclui.

A série de reportagens especiais do Acessa busca mostrar a realidade da cidade e ouvir os pré-candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora sobre os projetos. A questão da saúde é de extrema importância por vários motivos, como:

Diagnóstico e Tratamento Precoces: Fila longa para exames e consultas pode atrasar o diagnóstico e o tratamento de doenças, resultando em complicações que poderiam ser evitadas.

Redução da Mortalidade: Doenças graves, como câncer e doenças cardíacas, requerem diagnóstico e tratamento rápidos para aumentar as chances de sobrevivência. Desafogamento de Emergências: Pessoas que não conseguem atendimento ambulatorial adequado tendem a buscar emergências hospitalares, sobrecarregando esses serviços.

Uso Racional dos Recursos: Uma gestão eficiente dos agendamentos e atendimentos permite uma melhor alocação de recursos humanos e materiais. Redução de Custos: Tratamentos precoces e preventivos são geralmente mais baratos do que tratar doenças em estágios avançados.

Produtividade: Uma população saudável é mais produtiva, impactando positivamente a economia.



Portanto, acabar com as filas no SUS em Juiz de Fora não só melhora a saúde individual dos pacientes, mas também traz benefícios sociais, econômicos e de saúde pública, contribuindo para um sistema de saúde mais justo e eficiente. Veja abaixo o que dizem os cinco pré-candidatos à PJF mais bem colocados nas últimas pesquisas:

Pré-candidatos à PJF:

Charlles Evangelista (PL)



Com relação às cirurgias eletivas, nós vamos lançar o programa Fila Zero, nós vamos zerar com menos de um ano todas as filas, todas as cirurgias eletivas de Juiz de Fora, dando prioridade absoluta a esse projeto. Não é justo que um trabalhador, principalmente os mais idosos que estão precisando de uma cirurgia eletiva, de hérnia, de vesícula, de catarata ou até prótese, estejam sofrendo dentro das suas casas, sentindo dor ou na fila dos hospitais, aguardando.

Uma pessoa que ajudou a construir Juiz de Fora, deu suor, trabalhou para construir essa cidade e hoje esteja nessa situação. Então, vai ser programa Fila Zero, será prioridade nossa e vamos somente trabalhar outras pautas da saúde após zerarmos todas as filas de cirurgia eletiva.

Ione Barbosa (Avante)

As filas para realização de consultas, exames e cirurgias eletivas são uma triste realidade de Juiz de Fora há alguns anos que se agravou após a pandemia de Covid-19. Conviver com a espera por atendimento médico é um drama para milhares de pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).

A solução passa pela estruturação de um amplo e moderno centro tecnológico de diagnóstico, com a reestruturação do atendimento de especialidades, que foi se perdendo nos últimos anos. O SUS, bem organizado, tem como acolher as pessoas.

Paralelamente é precisar estudar uma nova abordagem do processo de judicialização da saúde. Muitas vezes as filas não andam como se espera em função de liminares. Dar prioridade é dar acesso, mas para decidir de maneira adequada é necessário embasamento da ciência, com a criação de protocolos de risco, que avaliam caso a caso os diferentes procedimentos.

Isauro Calais (Republicanos)



A situação é muito grave, Juiz de Fora vem levando isso nas costas há algum tempo, o usuário da saúde, do SUS vem sofrendo, não tem uma consulta especializada, não tem uma cirurgia, um procedimento eletivo, não tem uma cirurgia infantil, ortopédica, então o que nós precisamos fazer e vamos fazer isso na cidade é, primeiro, que tenha um protocolo lá no posto de saúde, na consulta que o usuário vai fazer, ele chegar lá com a dor de cabeça, tem um protocolo para saber se a dor de cabeça é indicativo para um especialista, um neurologista, não adianta o paciente ter uma alteração na pressão e já mandar ele para um cardiologista, é preciso investigar.

Trabalharemos com mutirões também para zerar essa fila. Vamos fazer um convênio com as clínicas especializadas, com os profissionais especializados em Juiz de Fora, para tentar zerar. A partir do momento que zerar esse número é ter uma manutenção através desses convênios para que você nunca mais volte a ter esse descaso e essa dificuldade com a saúde do usuário em Juiz de Fora.



Júlio Delgado (MDB)



Nosso principal foco na Saúde será assegurar o número de profissionais e equipamentos suficientes e toda a estrutura necessária para que o atendimento do SUS flua de forma ágil e humanizada. Com isso, vamos oferecer dignidade e um serviço que atenda a expectativa dos usuários.

Nosso Plano de Governo é participativo e trata a Saúde com tanta prioridade que conta com o apoio efetivo de diversos profissionais que já atuam no SUS e vivem o dia a dia da Saúde na cidade e sabem exatamente aonde estão os principais gargalos.

Já planejamos ações que garantirão a curto prazo um choque de gestão, garantindo a prestação de serviços com qualidade para todos os cidadãos da nossa cidade.

Margarida Salomão (PT)



Há duas frentes de trabalho principais. De um lado, a Prefeitura pode e vai seguir avançando na formalização de convênios com clínicas especializadas, para que essas realizem esse tipo de consultas e exames. De outro, a Prefeitura deve aderir e contribuir com o projeto do Governo Federal para esse mesmo fim, chamado "Mais Acesso a Especialistas", que tem como uma de suas prioridades o uso de ferramentas de telessaúde para a realização de consultas com especialistas e análises de diagnósticos do atendimento realizado pelas UBSs.

