O Portal Acessa.com iniciou uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos Dumont na terça-feira (24). O Portal realizou perguntas aos candidatos relacionadas a mostra os projetos do candidato, "Questões Gerais, Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança e Meio Ambiente".

As entrevistas são para permitir que os cidadãos conheçam melhor os planos e visões de cada candidato para o futuro da cidade. O objetivo é proporcionar um espaço de diálogo e transparência, ajudando os eleitores a tomarem decisões mais informadas nas próximas eleições.

O Acessa ressalta que, embora tenha sido procurado diversas vezes, o único candidato que não retornou os questionamentos foi João da Ruralvet (PODE)".

Veja abaixo as propostas do candidato, DR Pacífico Júnior (PSB).

Questões Gerais.

Visão para a Cidade: Qual é a sua visão para Santos Dumont nos próximos quatro anos?

Santos Dumont é uma cidade que expira cuidados em diversas áreas, e quando eleito farei um levantamento sobre as necessidades reais da cidade para elevar Santos Dumont ao patamar que merecemos. Por isso, os próximos 4 anos serão de intenso trabalho e dedicação ao nosso povo.

Prioridades: Quais serão suas três principais prioridades, caso seja eleito?

Quando eleito teremos 3 prioridades principais:

Primeira: Nos empenhar para melhorar a saúde em Santos Dumont referência, melhorando o atendimento primário, e buscando ampliar a capacidade de nossos hospitais. Pois é inadmissível o descaso que vem ocorrendo com o nosso povo.

Segunda: Aumentar o mercado de trabalho de Santos Dumont. Nossa população carece de oportunidade de emprego em nossa cidade, este é um fato que precisamos mudar, por isso já estou em contato com o Ministro de Desenvolvimento Econômico, e com o Ministro das Micro e Pequenas Empresas para garantir que Santos Dumont possa ofertar empregos para o nosso povo.

Terceira: Uma gestão consciente. Para garantir que nossos objetivos sejam alcançados precisamos realizar uma gestão assertiva e responsável, fazendo um gerenciamento correto dos recursos municipais, aplicando de acordo com a necessidade da população.

Infraestrutura

Transporte: Quais são seus planos para melhorar o transporte público na cidade?

Em relação ao transporte público o nosso entendimento é de que precisamos tornar a vida do nosso cidadão mais leve, muitas vezes a demora e falta de linhas para os bairros mais afastados do centro acaba por deixar o trabalhador ainda mais desgastado. Nosso objetivo é trabalhar para aumentar algumas linhas, e diminuir o atraso das conduções para facilitar a vida do trabalhador.

Urbanização: Como você pretende lidar com a manutenção e o desenvolvimento das áreas urbanas?

Nossa cidade cresceu bastante nos últimos anos, e todos os moradores de Santos Dumont sabem o quanto é difícil se locomover pelo centro da cidade, principalmente nos horários de pico. Por isso, uma das medidas que adotaremos é buscar o auxílio de profissionais de mobilidade urbana e de engenheiros de tráfego para nos ajudar a mudar essa realidade.

Também penso muito na manutenção das vias públicas, e quanto precisamos investir em planos para revitalizar áreas da cidade que foram esquecidas pelos últimos gestores. Nosso governo vai se esforçar para tornar Santos Dumont mais bela, incentivando as novas construções e investindo na valorização da nossa cidade.

Saúde e Educação

Saúde: Que medidas você tomaria para melhorar o sistema de saúde municipal?

Como médico tenho propriedade para falar sobre essa questão, e me sinto a vontade para dizer que há muito a ser feito. Estou preparado para solucionar o problema da saúde em Santos Dumont, conheço todos os gargalos, e a começar pela atenção primária pretendo investir na contratação de médicos, e fortalecer os postos de saúde em nossos bairros. É inadmissível que alguém precise levantar as 3 da madrugada para enfrentar uma fila ao relento para ser atendido, é inadmissível que nos postos de saúde não tenham remédios.

Observo também que temos um potencial enorme para nos tornar referência em saúde em nossa região, um dos meus objetivos é buscar formas de aumentar a capacidade dos hospitais para que os pacientes não precisem buscar outras cidades para serem atendidos nas especialidades e para fazer cirurgias.

Educação: Quais são suas propostas para fortalecer a educação nas escolas da cidade?

Na educação precisamos garantir o básico, que tenham vagas nas creches, que a as escolas municipais tenham estrutura para atender nossos alunos, e já estamos pensando em um programa para evitar a evasão escolar e garantir um melhor desempenhos dos nossos alunos nos exames estaduais e federais.

Segurança

Segurança Pública: Quais iniciativas você planeja implementar para aumentar a segurança em Santos Dumont?

Sabemos que nossa cidade é muito tranquila. Mas essa tranquilidade deve aumentar e permanecer. Temos o objetivo de aumentar ainda mais a sensação de segurança dos nossos cidadãos, investindo no melhoramento da iluminação nas vias públicas e nos bairros, incentivando e fortalecendo as patrulhas ruais em parceria com a Polícia Militar do Meio Ambiente e fortalecendo os programas de conscientização contra o uso de drogas e álcool.

Meio Ambiente

Sustentabilidade: Que ações você pretende desenvolver para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental na cidade?

Eu conheço Santos Dumont, e nesse período identifiquei uma série de situações que precisam mudar. Minha gestão vai buscar meios para construirmos um aterro sanitário, a fim de tratar os resíduos e possibilitar iniciativas de reciclagem em nossa cidade.Também buscaremos fortalecer a preservação do meio ambiente por meio de medidas de fomento a preservação da fauna e da flora, combinando com programas de sucesso comprovado para a proteção animal.