Divulgação Redes Sociais - Jogador foi hospitalizado após agressão

A partida entre Betis Futebol Clube e Figueirense pela 6ª rodada do grupo B da 2ª divisão do Campeonato Mineiro terminou em empate, de 1 a 1, e foi marcada por uma confusão que deixou o atacante do Bétis, Nicolas de Souza Mendes Rodrigues, hospitalizado. O atacante do Bétis foi encaminhado para a UPA de São João del Rei após sofrer convulsão, em função dos golpes que o atingiram. De acordo com a súmula da disputa, realizada no Estádio Paulo Campos, em São João del Rei, ao final do jogo, membros da comissão técnica do Figueirense foram se queixar, partindo para agressão física e verbal.

A briga entre os membros da comissão, logo se estendeu para os atletas. Com um puxão de cabelo, o atacante Roberto Junio Garlini do Bétis foi derrubado, mas não se feriu. Nicolas atingiu Alexandre Henrique, do Figueirense, com uma voadora e caiu. No chão, ele foi atingido por chutes de oito jogadores do Figueirense.

A confusão continuou próximo ao vestiário da equipe visitante. O atacante do Bétis, Pedro Henrique Nascimento de Oliveira deu um soco em Alexandre Henrique. Pedro também arremessou um objeto não identificado contra os adversários. Os jogadores do Figueirense voltaram e agrediram Pedro Henrique. O massagista do Bétis, Fernando da Silva Ferreira também foi agredido pelo jogador Pedro Augusto de Souza Araújo.

O campo foi invadido por pessoas não identificadas durante o tumulto. A Guarda Municipal compareceu ao local para tentar conter a situação. A equipe escoltou os árbitros para fora do Estádio. Embora a súmula tenha indicado a presença de uma ambulância para atendimento dos atletas, conforme exige o regulamento do campeonato, a equipe do Bétis fez uma publicação em rede social afirmando que a ambulância demorou aproximadamente uma hora para prestar socorro a Nicolas. Na mesma publicação, a equipe de Ouro Branco (MG) repudiou a violência no Futebol e reclamou da falta de segurança. O Bétis também registrou a ocorrência em São João del Rei.

Por meio de nota, o Figueirense Esporte Clube repudiou a violência registrada após a partida. “(...) consistentes em agressões mútuas envolvendo atletas de ambas as equipes, efetivamente com o registro de fatos lamentáveis, reprováveis e, sobretudo, não condizentes com o esporte. As cenas foram realmente tristes e, sem entrar no mérito de quem foi ou não culpado, são desprezíveis.”

No comunicado, a equipe reforçou que a disputa transcorreu com todas as condições exigidas pelo regulamento do campeonato. “Desde a presença de segurança (Guarda Municipal de São João del – Rei) – que atuaram na contenção do conflito -, a presença de ambulância com dois enfermeiros e dois médicos que, inclusive, foram os responsáveis pelos primeiros atendimentos e deslocamento dos atletas que necessitaram de atenção especial, aos quais nos solidarizamos.”

O clube ainda ressaltou que repudia as informações inverídicas, veiculadas de maneira distorcida, a respeito do que ocorreu no campo. “O Figueirense Esporte Clube se desculpa e esclarece ao público desportivo em geral, em especial aos torcedores, que já está tomando todas as atitudes para que sejam aplicadas as sanções cabíveis aos agressores/partícipes”.

A Acessa.com aguarda o posicionamento do Bétis a respeito da situação.