SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-goleiro e lenda do Real Madrid, Iker Casillas citou o brasileiro Éderson entre os cinco melhores goleiros do mundo na atualidade. Em vídeo para a 433, o capitão do título mundial espanhol em 2010 elegeu seu top-5 e colocou o goleiro do Manchester City e da seleção brasileira na segunda posição.

Para Casillas, que tem 725 jogos defendendo o Real Madrid, o belga Cortouis, atual dono do gol madridista, é o melhor goleiro do mundo. Com atuação de gala na final da Liga dos Campeões, Cortouis foi um dos responsáveis diretos pelo 14º título do Real, batendo o recorde de defesas em finais de Champions.

Completando o ranking, Casillas citou ainda Oblak, do Atlético de Madri, em terceiro, com Ter Stegen e Neuer fechando a lista. Outros destaques debaixo das traves ficaram de fora da lista do espanhol, como Donnarumma, do PSG, Mendy, do Chelsea, atual melhor goleiro do mundo eleito pela FIFA e Alisson, vencedor do prêmio em duas oportunidades.

Durante 16 anos defendendo o Real Madrid, Casillas empilhou títulos e conquistou, entre eles 3 vezes a Liga dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes e foi 5 vezes campeão da Liga Espanhola, além da Copa do Mundo de 2010, único título da Fúria na história.