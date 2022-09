SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No início da tarde desta terça-feira (13), o influenciador Iran Santana Alves, conhecido como 'Luva de Pedreiro', publicou um vídeo anunciando uma pausa na carreira. Em contato com a reportagem, a equipe do jovem esclareceu que o excesso de trabalho somado a um problema de saúde o fizeram repensar o ritmo de sua carreira.

Iran sentiu dor no corpo, teve febre e coriza, e foi atendido no Hospital Samaritano nesta segunda-feira (12), em São Paulo. Os médicos diagnosticaram uma inflamação na garganta. Com isso, o influenciador ficou preocupado e entendeu que necessitava de um período de descanso, mas prometeu cumprir todas as obrigações profissionais.

"Ele tem trabalhado demais em sets de gravação e também para um projeto que envolve a Copa do Mundo. Por isso resolveu dar umas semanas de descanso das redes sociais, mas vai cumprir com todas as obrigações dele", destacou Mozyr Sampaio, um dos agentes da equipe de Iran.

Além de um ritmo de gravações intenso, Iran esteve viajando o mundo para cumprir sua agenda com parceiros e de convites. Recentemente, ele esteve no Marrocos, além de Itália, Espanha e Portugal. Depois, o jovem foi a São Paulo para a feira Brasil Futebol Expo 2022, CBF, e seguiu ao Rio de Janeiro para curtir o Rock in Rio.

"Fala, minha tropa! Galera! Todo mundo está pensando que eu fui hackeado, mas não fui hackeado, não. Eu apaguei os vídeos mesmo. Eu parei mesmo, galera. Viver minha vida normal e sossegado. Daquele jeito", disse Iran no vídeo publicado para esclarecer a remoção dos posts no Instagram.

Luva de Pedreiro ainda agradeceu à equipe com que tem trabalhado e afirmou que a decisão partiu dele. Além disso, o influenciador garantiu que concluirá os projetos já iniciados com patrocinadores.

"A equipe que eu estou são os melhores do mundo, tudo gente boa, fazem parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo - de parar. As marcas que eu estou [usando], vou concluir os trabalhos que eu fechei. Vou concluir, mas depois disso não vou mais fazer vídeo", disse. "Daquele jeito. A gente está só o ouro. Receba! Graças a Deus pai! Valeu, minha tropa!", concluiu o influenciador", concluiu.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

Esta é a segunda vez em menos de quatro meses que Luva de Pedreiro anuncia uma pausa na carreira - a primeira foi em junho. Na ocasião, Iran Santana fez um forte desabafo durante uma live.

"Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio, já", disse.

"Um abração para vocês aí. Nesses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Pô. Seguir essa p... é sozinho. Deus e meus fãs, mano. Fod... o resto é o resto", concluiu.

TROCA DE EMPRESÁRIO

Após a primeira pausa na carreira, Luva de Pedreiro se envolveu em uma polêmica com o empresário Allan de Jesus, que cuidava de sua carreira.

Depois de trocas de acusações, o ex-jogador de futsal Falcão passou a agenciar a carreira do Luva de Pedreiro.