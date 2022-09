RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto busca soluções para que o Vasco possa mudar o panorama na Série B do Campeonato Brasileiro e conseguir o acesso, a 777 Partners, empresa que adquiriu 70% das ações da SAF, organiza o organograma nos bastidores do clube e inicia uma reformulação nos departamentos.

Neste cenário, o jornalista Felippe Costa, com longa passagem pelo Grupo Globo, assume como diretor de comunicação do clube cruzmaltino.

Até aqui, a Vasco SAF já anunciou o CEO Luiz Mello, o diretor executivo de Futebol Paulo Bracks e o diretor Financeiro Lúcio Barbosa. Além disso, houve o acerto com a diretora Jurídica Gisele Cabrera, como informado, primeiramente, pelo "ge" e confirmado pelo UOL Esporte.

Felippe Costa foi visto pelo clube como um nome com perfil versátil pela atuação em diversas áreas relacionadas à cobertura esportiva, com experiências na comunicação digital e televisão, além de também já ter tido passagem como assessor de imprensa.

O jornalista começou a trajetória no Grupo Globo em 2007, onde estava até os dias atuais. Ao longo deste período, passou por "ge", TV Globo e SporTV, e esteve presente em eventos como Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e Pan-Americanos.

No caso de Gisele Cabrera, ela trabalhou durante nove anos no jurídico do Santos e chegou a ocupar o cargo de subgerente, entre 2018 e 2020. Ela é ainda procuradora-geral do STJD da Confederação Brasileira de Desportos na Neve.

Em campo, a equipe se vê pressionada pela má fase e a possibilidade de sair da zona de classificação à primeira divisão ? está em quarto, com 45 pontos, e o Londrina, em quinto, tem 44. Recém-chegado, Jorginho estreou com derrota para o Grêmio, e terá o Náutico pela frente na próxima rodada, em São Januário.

"Temos que manter a confiança, precisamos do apoio do nosso torcedor. Foi ruim perder mais um jogo fora de casa, mas o jogo que fizemos contra o Grêmio nos dá um conforto. Vamos fazer agora nosso dever em casa e depois voltar a vencer fora. Nós precisamos disso para nos mantermos no G-4", disse Nenê, ao site oficial.