SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mais nova sensação do tênis mundial já provou dentro das quadras que vai figurar as primeiras posições do ranking por um bom tempo. E todo esse bom desempenho também refletiu na conta bancária de Carlos Alcaraz.

Com seu triunfo no US Open, o espanhol embolsou 2,6 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões, na cotação atual), o que fez dele o tenista que mais ganhou dinheiro em 2022, somando pouco mais de 7,36 milhões de dólares (R$ 38,1 milhões) em todas suas premiações do ano.

O jovem de 19 anos, que é o número 1 mais novo da história do tênis, está apenas enfrentando sua segunda temporada completa como profissional.

Este ano está sendo espetacular em todos os sentidos para Carlos: ele é o atleta que mais venceu jogos, 51 nos 60 duelos que disputou. Com isso, ele deixou para trás Stefanos Tsitsipas, que o segue a certa distância com 46 vitórias e 17 derrotas.

TENISTAS QUE MAIS ARRECADARAM EM 2022:

1 - Carlos Alcaraz 7.364.216 de dólares (R$ 38,13 milhões)

2 - Rafa Nadal 6.698.581 de dólares (R$ 34,69 milhões)

3 - Casper Ruud 4.635.406 de dólares (R$ 24 milhões)

4 - Tsitsipas, 4.245.609 de dólares (R$ 21,98 milhões)

5 - Daniil Medvedev 3.243.125 de dólares (R$ 16,79 milhões)