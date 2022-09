A delegação brasileira viajou à Roma com 10 atletas, e para parte deles – classes BC1, BC2 e BC4 – foi a última competição antes do Mundial no Rio de Janeiro. O calendário para os demais prevê ainda a etapa da Copa do Mundo em Bahrein, de 4 a 12 de novembro.

O Campeonato Mundial de Bocha Paralímpica reunirá mais de 170 atletas de 40 países de 5 a 13 de dezembro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. A entrada será gratuita.

Tags:

bocha paralímpica | Desafio Internacional | Esportes | Evelyn Oliveira | Matheus Carvalho | Roma. Mundial de Bocha Paralímpica