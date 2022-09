Reprodução - Internet

Depois de três anos desde a última corrida presencial, a ASCOMCER (Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer) realizará sua 9ª edição da Corrida Solidária - Outubro Rosa no dia 16 de outubro, às 8h, na Praça Cívica da UFJF, com percurso de 6 km para corrida e a opção de caminhada com 2,3 km.

Com a expectativa de receber 1.500 atletas, a Diretoria do Hospital oferecerá um evento que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prática de exercícios físicos no combate e prevenção do câncer de mama. O evento faz parte do 34º Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora e

contará com apresentação musical do bloco Só Love, stands de patrocinadores e apoiadores, degustação de produtos, sorteio e premiação dos atletas. Além de proporcionar conscientização e reflexão, o evento visa arrecadar recursos extras para o tratamento dos pacientes e a manutenção dos trabalhos da ASCOMCER através da venda das inscrições – uma vez que esta é a única instituição filantrópica na cidade especializada em tratamento oncológico.

PERCURSO

A largada será pontualmente às 8h na entrada da Praça Cívica da UFJF e o trajeto será no sentido contrário aos carros, subindo para o campus da Economia, seguido da faculdade de Odontologia, FAEFID, Engenharia, ICE, depois ICB, até a Chegada (mesmo ponto da Largada), totalizando 6 km e 100 metros.

O percurso de 6,1km é apenas para quem optar pela modalidade Corrida. Há a opção de caminhada com 2,3km (1 volta no anel viário da UFJF), porém quem caminha não concorre pelo Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora.

INSCRIÇÕES

As inscrições se encerram no dia 08 de outubro (ou antes, se atingir o limite técnico), podendo ser realizadas presencialmente na ASCOMCER localizada na Av. Presidente Itamar Franco, 3500 ou na loja Camorra Sport Style na Rua Marechal Deodoro, 558, Centro. Também podem ser realizadas na internet clicando aqui, sendo o valor da taxa de comodidade de R$ 3,50 por cada inscrição, acrescido no boleto de pagamento. O kit completo de cada atleta contempla camisa personalizada, número de peito para identificação, medalha de participação entregue após a prova, além de vários brindes de parceiros do evento. As inscrições estão no valor de R$76 até o dia 02 de outubro e R$101 de 03 a 08 de outubro. Este ano haverá também a opção de inscrição sem kit no valor de R$50 até o dia 02 de outubro. A partir do dia 03 de outubro ao dia 08 as inscrições terão o valor de R$ 76, porém o inscrito neste valor promocional não terá direito ao kit completo (apenas número de peito e medalha ao final da prova).

Todos os recursos arrecadados com as inscrições serão destinados ao tratamento dos pacientes oncológicos da ASCOMCER.

ENTREGA DE KITS

A entrega de kits acontecerá no Trade Hotel das 9h às 20h, na sexta-feira, 14 de outubro, dois dias antes do evento. Para a retirada do kit, o atleta deve apresentar o comprovante de inscrição para retirada do seu número de peito para identificação, escolha da camisa e os brindes dos parceiros.

Para mais informações, entrar em contato com o Setor de Comunicação do Hospital da

ASCOMCER através do telefone 3311-4030 e 98402-2762 ou pelo e-mail

[email protected]

