PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - No dia em que completa 37 anos, o volante Maicon anunciou sua aposentadoria dos gramados. Nesta quarta-feira (14), o ídolo no Grêmio oficializou o fim da carreira como atleta em comunicado nas suas redes sociais.

"Não podia ter escolhido data melhor. Dia muito especial para mim, amigos e família: dia do meu aniversário, também, dia de me despedir do futebol que esteve presente em mais da metade da minha vida", publicou o jogador.

Foram mais de 600 jogos ao longo de 18 anos de carreira, com mais de 50 gols e 15 troféus.

"Deixo um abraço imenso para todos os torcedores, torcedoras e fãs do meu trabalho, pois vocês foram muito importantes nessa caminhada. Em especial, quero citar minha passagem pelo Grêmio, clube que me identifiquei, clube que mais atuei, conquistei nove títulos, marquei meu nome em clássicos Gre-Nal e fui muito feliz desde minha chegada", postou.

No clube tricolor gaúcho, Maicon virou ídolo pela série de conquistas, como Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, entre outras, e também por sua participação no clássico contra o Internacional. A despedida, repleta de emoção, aconteceu no ano passado. O 'Capita', como ficou conhecido por ser capitão do time, jogou sete anos pelo time gaúcho.

Antes, esteve por quatro temporadas no São Paulo, depois e defender o Figueirense, o Duisburg, da Alemanha, o Fluminense, o Botafogo e o Madureira. O último clube da carreira foi o CRB, pelo qual disputou sete partidas.

"Não deixarei o mundo da bola, mas agora estarei fora do tapete verde que me deu muitas alegrias e títulos", finalizou.