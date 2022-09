E.C.Villa Real - Time vai em busca da classificação fora de casa

O Villa Real entra em campo neste sábado (10) às 15h no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, em Poços de Caldas contra o Poços de Caldas em partida válida pela sétima e última rodada da fase de grupos da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. A equipe juiz-forana precisa de uma vitória simples para se classificar para a fase de mata-mata da competição. Para o jogo decisivo o Villa conta com o retorno dos atacantes Lucas Evaristo e Ramon Caraci, suspensos da última partida por terem tomado três cartões amarelos.

Segundo o técnico Rafael Novaes a partida é a mais importante da história do clube e eles vão em busca da vitória. "Vai ser um divisor de águas, onde precisamos vencer para passar para a próxima fase sem depender de resultado algum. Vamos enfrentar uma equipe tradicional, que está acostumada a jogar essa competição, mas pelo que demonstramos durante o campeonato, vamos buscar essa vitória até o último minuto. Respeitamos muito o Poços de Caldas e o trabalho que é realizado lá, mas vamos encarar essa partida como se fosse uma final. É o nosso último suspiro se quisermos realmente passar para a próxima fase e pelos os dias de trabalho dessa semana é isso que a garotada quer. Agora é trabalhar e recuperar os atletas que estão sentindo alguma coisa para que possamos contar com o grupo completo no sábado", relata Rafael.

FOTO: E.C. Villa Real - O técnico Rafael Novaes

Emerson Peixoto, zagueiro e capitão do time falou sobre a expectativa e a importância da partida. "A expectativa é das melhores. É um campo que é praticamente o mesmo parâmetro do que jogamos aqui em Juiz de Fora e com isso, acredito que nosso time vai conseguir mostrar o nosso futebol, jogar e marcar com intensidade. A importância desse jogo pra mim é a permanência no campeonato, só depende da gente para continuarmos firmes em busca do objetivo"

FOTO: E.C. Villa Real - O zagueiro Emerson Peixoto

Do grupo do Villa Real já estão classificados para a próxima fase o Itabirito, que ocupa a primeira posição geral e o Santarritense que ocupa o nono lugar. A águia juiz-forana ocupa a décima segunda posição geral da competição.

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B

O Itabirito é o líder do grupo com 15 pontos, seguido por Santarritense (12), ambos já classificados para a próxima fase. O Villa Real ocupa a terceira posição com 10 pontos, logo atrás vem Atlético Três Corações (10), Passos (8), Bétis (5), Figueirense (4) e Poços de Caldas (1). Bétis, Figueirense e Poços de Caldas já estão fora da próxima fase. As duas últimas vagas serão decididas entre Villa Real, Atlético Três Corações e Passos.





