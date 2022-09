SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Que a permanência de Vítor Pereira no Corinthians para a próxima temporada é incerta, nem mesmo o técnico faz questão de esconder. Enquanto não dá pistas se fica ou sai do clube em 2023, o português deixa o futuro em segundo plano e se concentra em manter as esperanças da Fiel poder comemorar um título ainda nesta temporada. O passo decisivo para deixar o sonho vivo ocorre às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (15), quando o time alvinegro recebe o Fluminense na Neo Química Arena, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

O Corinthians não disputa uma final desde 2020, quando foi derrotado pelo Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista. Se apenas torneios de expressão nacional forem contabilizados, o clube não chega até a última etapa de um mata-mata desde 2018, quando foi vice para o Cruzeiro na mesma Copa do Brasil.

O duelo contra o Fluminense, portanto, vale muito mais do que a questão esportiva e financeira para Vítor Pereira. Pode ser a coroação ou fim melancólico de um trabalho atualmente com validade até o fim desta temporada, se o treinador optar por não renovar seu contrato ao término das competições.

Uma classificação diante dos cariocas pode fazer com que os rumores de uma possível saída percam força enquanto a equipe se prepara para disputar um título de expressão depois de tanto tempo. Em caso de eliminação, certamente o debate viria à tona, tendo em vista que restaria ao Corinthians "apenas" tentar a vaga direta na próxima edição da Libertadores nas rodadas finais do Brasileiro.

Para enfrentar o Fluminense, Vítor Pereira contou com uma folga no calendário ?alvo de constantes reclamações do português e de vários outros técnicos do futebol brasileiro? e disputou apenas duas partidas nos últimos 16 dias, os empates com Inter e São Paulo.

Após o período, ele conseguiu fazer com que a equipe apresentasse evolução na criação de jogadas, mas viu a pontaria ser um problema a ser corrigido para a decisão, já que o Corinthians tem de marcar ao menos um gol para passar de fase no tempo normal. Com o 2 a 2 na ida, disputada no Maracanã, o Corinthians precisa de qualquer vitória simples para ir à final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Se a presença em finais já é motivo para ser comemorado internamente no Corinthians, a chance de encerrar 2022 com um título supera qualquer expectativa, tendo em vista que no planejamento do clube para a temporada era prevista apenas a chegada nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Corinthians foi campeão pela última vez em 2019, quando bateu o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista. Em torneios de expressão nacional, a seca de taças está perto de completar cinco anos ?a última conquista do clube nesse sentido foi o Brasileiro de 2017.

Para se aproximar da final nesta quinta, o técnico alvinegro poderá contar com reforços: o atacante Giovane e o zagueiro Robert Renan estão à disposição após cumprirem compromisso com a seleção brasileira sub-20, enquanto o zagueiro Raul Gustavo e o lateral-direito Rafael Ramos voltam de lesões.

Uma possível escalação inicial do Corinthians tem: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Gil, Balbuena (Raul Gustavo) e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Fluminense, por sua vez, chega a partida com dúvidas no ataque. O técnico Fernando Diniz ainda não encontrou o substituto ideal para Nonato, vendido para o Ludogorets, da Bulgária, e agora precisa achar também um substituto para o volante André, que cumpre suspensão.

Com base nos últimos jogos, Diniz pode ir a campo inicialmente com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Yago Felipe (Nathan), Paulo Henrique Ganso e Matheus Martinelli (Wellington); John Arias, Matheus Martins e Germán Cano.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (15)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Rodrigo D?Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere