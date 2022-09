SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Milan venceu o Dinamo Zagreb por 3 a 1, no San Siro, em Milão (Itália), nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada do Grupo E da Liga dos Campeões. Giroud, Saelemaekers e Pobega marcaram para os donos da casa, e Orsic descontou para os visitantes.

Com a vitória, o time rossonero se tornou líder do Grupo E com quatro pontos. Os croatas continuam com os três pontos, caindo para a segunda posição -esperando o resultado do outro jogo do grupo, que também acontece nesta quarta, entre Chelsea e Red Bull Salzburg.

Os times do Grupo E voltam a campo pela Champions League na primeira semana de outubro. O Milan visita o Chelsea, em Londres, no Stamford Bridge, enquanto o Dinamo Zagreb vai à Áustria enfrentar o Salzburg.

PRIMEIRO TEMPO

O atacante português Rafael Leão é o principal jogador do Milan na atual temporada ?em 2022/23 ele disputou sete partidas, marcou três gols e deu quatro assistências. Os jogadores do time italiano buscaram acionar Leão em velocidade, sua principal característica, mas ele não teve muito sucesso contra a zaga adversária.

O Dinamo Zagreb, por sua vez, apostou na velocidade do contra-ataque ? principalmente com o atacante Orsic. Mesmo assim, uma das melhores chances da primeira parte foi dos visitantes.

Com 27 minutos, o defensor Moharrami recebeu uma inversão de jogo pelo lado direito, cortou Theo Hernández e soltou um chute forte, no canto direito de Maignan ? o francês foi obrigado a fazer bela defesa.

Aos 43 do primeiro tempo, o Milan conseguiu seu gol. O zagueiro Tomori deu um passe para Rafael Leão dentro da área, e o defensor Josip Sutalo tentou antecipar o atacante, mas acabou cometendo pênalti. Giroud cobrou muito bem, deslocando o goleiro adversário e abriu o placar do jogo.

SEGUNDO TEMPO

O Milan conseguiu ampliar o placar logo após o reinício da partida. Aos dois minutos da etapa final, Brahim Diaz abriu o jogo com Rafael Leão, que deu uma pedalada e buscou a linha de fundo em velocidade. O português cruzou na medida para Alexis Saelemaekers cabecear firme, sem chances para o goleiro.

O Dinamo Zagreb não se abalou com o segundo gol dos italianos, e conseguiu descontar em uma bela jogada aos 11 minutos. Bruno Petkovic recebeu passe dentro da área e fez uma parede perfeita, enquanto estava cercado por quatro jogadores. Com um passe surpreendente, o camisa 9 deixou Orsic de frente para o gol, que bateu colocado tirando as chances de defesa de Maignan.

Na metade do segundo tempo o Milan recuou e deixou o Zagreb dominar as ações, mas os visitantes não conseguiram criar chances claras de gol. O técnico do Milan, Stefano Pioli, fez alterações para renovar o gás da equipe ? que usando a velocidade chegou ao terceiro gol.

Aos 32 minutos, o meio-campista Tommaso Pobega, formado nas categorias de base do Milan, lançou Theo Hernández pelo lado esquerdo e correu para dentro da área. O francês viu o jovem de 23 anos e devolveu, ele soltou uma bomba indefensável para Livakovic. 3 a 1.