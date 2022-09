Tricampeão sul-americano e vice-campeão pan-americano, Negrelli defendeu a seleção brasileira em 200 partidas. Algumas delas durante os Jogos Olímpicos de Munique (1972), e no Mundial do México (1974). Negrelli foi um dos ex-atletas que conduziram a tocha olímpica da Rio 2016. Em agosto, Negrelli esteve no evento comemorativo da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) pelos 50 anos da participação da seleção nos Jogos de Munique.

O ex-jogador de vôlei também foi homenagem nas redes sociais do Santos Futebol Clube, no qual foi campeã brasileiro e sul-americano com a equipe masculina de vôlei.

O Santos FC lamenta o falecimento de um dos principais atletas da história do Clube. José Oswaldo da Fonseca Marcelino, o lendário Negrelli, de 72 anos, em Santos. Jogou basquete no Peixe, mas foi no vôlei que ganhou o grande destaque. Desejamos força aos familiares e amigos. pic.twitter.com/gshSrpq8gG — Santos FC (@SantosFC) September 14, 2022

Em 1972 Negrelli concluiu a graduação em Educação Física. Em 2004 ele assumiu a secretaria municipal de esportes de Santos, e três anos depois foi presidente da Fundação Pró-Esportes (Fupes). Nos últimos anos, Negrelli lecionava como em duas universidades de Santos, e coordenava um projeto social. A prefeitura de Santos também fez homenagem ao ex-atleta pelas redes sociais, e decretou luto oficial por três dias. O velório será nesta nesta quarta (14) no Memorial Necrópole Ecumênica e a cremação ocorrerá a partir das 18h.

#LUTO ???? NEGRELLI, SÓ TEMOS A AGRADECER! A Prefa amanheceu com a triste notícia do falecimento do ex-jogador da seleção brasileira de vôlei José Oswaldo F. Marcelino. Para homenagear a brilhante trajetória no esporte, a Cidade decretou luto oficial de três dias.



Segue o fio pic.twitter.com/Np82aSLTxl — Prefeitura de Santos (@santos_agora) September 14, 2022

