É VITÓÓÓÓÓÓÓÓRIA! ????????????



Luisa Stefani tá de volta ao Circuito. E com vitória!



Vitória na estreia do @wta de Chennai ????????, com @GabyDabrowski



2 a 0 (6/4 e 6/1) sobre Swan ???????? e Papamichail ????????



Como é bom te ver em quadra! ???? pic.twitter.com/Kn3KuevzBB