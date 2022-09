SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi, 35, é o atleta mais bem pago do mundo, de acordo com a lista anual da revista Forbes. O jogador argentino faturou uma fortuna avaliada em US$ 130 milhões (R$ 674, 89 milhões) nos últimos 12 meses, entre ganhos dentro e fora do campo.

A publicação lembra que o jogador trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain em agosto, o que fez seu salário anual passar de US$ 22 milhões (R$ 114,34 milhões) para US$ 75 milhões (R$ 389,79 milhões). Além disso, ele tem parcerias com marcas que somam US$ 55 milhões (R$ 285,85 milhões) a seus rendimentos.

O ranking conta com um brasileiro, Neymar, colega de Messi no PSG. Ele aparece na quarta colocação, com ganhos estimados em US$ 95 milhões (R$ 492,19 milhões), atrás do astro do basquete americano LeBron James (2º) e do português Cristiano Ronaldo (3º).

Futebol e basquete dominam a lista. No top 10 divulgado pela publicação, apenas 3 atletas não são desses esportes: o suíço Roger Federer (tênis), que aparece em 7º, o mexicano Canelo Álvarez (boxe), o 8º do ranking, e o americano Tom Brady (futebol americano) --marido de Gisele Bündchen--, que está na 9ª posição.

Juntos, os dez atletas mais bem pagos do mundo faturaram US$ 992 milhões (mais de R$ 5 bilhões) pela estimativa da publicação. Entre as mulheres, a mais bem colocada é a tenista japonesa Naomi Osaka, que aparece na 19ª colocação geral, seguida por Serena Williams, em 31º lugar.