SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu quatro homens, três deles suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Santa Catarina, dentro do Maracanã durante a partida entre Flamengo e São Paulo, nesta quarta-feira (14), pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

Segundo a PM, as prisões aconteceram em ação conjunta de equipes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE), de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PM ainda informou que os três traficantes possuíam mandado de prisão em aberto e que um deles é apontado como chefe do tráfico do 1° grupo de Santa Catarina, associado ao Comando Vermelho. O quarto homem foi preso por descumprimento de regime semiaberto.

Segundo o tenente-coronel Hilmar Faulhaber, comandante do Bepe, os presos foram identificados por agentes infiltrados no meio da torcida do Flamengo, no setor norte, nível 2. A abordagem ocorreu na reta final do primeiro tempo.

No Maracanã, o Flamengo bateu o São Paulo na noite de desta quarta por 1 a 0 depois de já ter vencido a ida, no Morumbi, por 3 a 1, e está classificado para a final da Copa do Brasil.

Agora, o clube rubro-negro aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Fluminense e Corinthians, para conhecer seu adversário na grande decisão.