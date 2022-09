SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A noite de terça-feira (13) tinha tudo para ser boa para Thomas Müller. Completando 33 anos, o atacante do Bayern de Munique participou da vitória da sua equipe, por 2 a 0, contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões Entretanto, logo após o duelo, o atleta descobriu que sua casa foi roubada enquanto ele estava em campo.

De acordo com o jornal alemão "Bild", estima-se que o prejuízo do jogador com a ação dos criminosos seja de 500 mil euros (R$ 2,5 milhões na cotação atual). A polícia local confirmou que dinheiro, joias e outros objetos de valor foram roubados.

Acredita-se que a ação tenha acontecido por volta das 22h (horário local) e foi feita por, pelo menos, dois indivíduos, que conseguiram fugir e estão sendo procurados pelas autoridades locais.

Até o momento, Müller não se manifestou nas redes sociais. Após a partida, o atleta fez uma publicação no seu Instagram comemorando a vitória contra o Barcelona, mas não concedeu entrevistas.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DA POLÍCIA DA BAVIERA

"Ontem à noite [13], por volta das 22h (horário local), a polícia recebeu a notificação de um assalto a uma casa unifamiliar no município de Otterfing através de uma central de alarmes, pelo que várias patrulhas deslocaram-se ao imóvel para o verificar. Enquanto apenas alguns minutos depois a primeira patrulha da delegacia de polícia de Holzkirchen chegou ao prédio residencial, pelo menos dois criminosos desconhecidos fugiram pelo jardim para um campo adjacente e escaparam no escuro.

Como resultado, outros serviços de emergência, bem como cães treinados e um helicóptero da polícia, foram alertados à comunidade de Otterfing para uma busca intensiva pelos ladrões fugitivos. No entanto, os esforços de busca não foram bem-sucedidos até o momento.

Durante a busca em curso pelos autores, as investigações iniciais na cena do crime foram assumidas pelo serviço criminal permanente da Inspetoria de Polícia Criminal de Rosenheim, que agora é continuada pela Delegacia de Polícia Criminal de Miesbach devido à responsabilidade. Os estranhos roubaram dinheiro, joias e objetos de valor na faixa de seis dígitos".