SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Sheriff por 2 a 0, nesta quinta-feira (15) no estádio Zimbru, em Chisinau, na Moldávia, pela segunda rodada do Grupo E na Liga Europa. Sancho abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, e Cristiano Ronaldo ?que marcou seu primeiro gol na temporada? converteu uma penalidade aos 39 minutos (também na etapa inicial).

Com a vitória, o United se recuperou do revés na primeira rodada para a Real Sociedad e chegou aos seus primeiros três pontos. O Sheriff, por sua vez, segue com os mesmos três pontos que conquistou na primeira rodada ?venceu o Omonia, do Chipre, por 3 a 0. No mesmo horário, Real Sociedad e Omonia se enfrentaram, e o time espanhol venceu por 2 a 1.

Os times do Grupo E voltam a jogar na Liga Europa na primeira semana de outubro. O Sheriff recebe a Real Sociedad e o United visita o Omonia.

PRIMEIRO TEMPO

Nos primeiros 15 minutos, o Manchester United demorou para impor seu ritmo e a intensidade da marcação do Sheriff fazia com que os jogadores do time inglês errassem muitos passes.

Quando a equipe do técnico Erik ten Hag colocou a bola no chão e conseguiu trocar mais passes com Bruno Fernandes e Eriksen, e as oportunidades começaram a aparecer.

Aos 17 minutos, Eriksen conseguiu belo passe para Sancho dentro da área. O atacante deu um corte seco no lateral Zohouri e bateu cruzado sem chances para o goleiro Koval.

Cristiano Ronaldo ampliou aos 39 minutos. Bruno Fernandes lançou Diogo Dalot dentro da área, Kpozo chegou atrasado e derrubou o lateral português. Pênalti. CR7 bateu firme no meio do gol e fez o segundo dos Diabos Vermelhos.

SEGUNDO TEMPO

Com o resultado encaminhado, o United diminuiu bastante o ritmo e buscou ficar trocando passes na defesa e no meio-campo. O Sheriff, por sua vez, não conseguiu pressionar a equipe visitante e só assistia a troca de passes.

Antony, que se destacou nos seus primeiros jogos pelo United, não fez boa partida. O jogo sem velocidade nenhuma não favoreceu o jogador da seleção brasileira.

Stjepan Tomas, técnico do Sheriff, apostou nas entradas dos brasileiros Vitor Pernambuco e Felipe Vizeu, ex-Flamengo, mas não conseguiram fazer a diferença contra um time muito superior tecnicamente.