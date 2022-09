SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Arthur Sousa está de contrato renovado com o Corinthians. Seu vínculo com o time alvinegro acabaria só em outubro do ano que vem, Mas o presidente Duilio Monteiro Alves se antecipou e ofereceu a renovação e ele e seu estafe. Agora, seu contrato vai até o final de 2025. A informação também foi divulgada pelo clube em suas redes sociais, nesta quinta-feira (15).

O atacante é natural de Brasília e começou a jogar por lá em escolinhas de futebol. Aos 13 anos, chamou a atenção do Desportivo Brasil, passou em um teste e foi em busca do sonho. Mudou-se sozinho para o interior de São Paulo e sofreu tanto com a saudade da família que chegou a pensar em desistir, mas a insistência valeu a pena: foi observado em um jogo contra o Corinthians, em 2018, e, meses depois, recebeu a proposta que mudou sua vida.

Chegou ao Corinthians em 2019 e participou dos Campeonatos: Brasileiro Sub-17, Paulista Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, Paulista Sub-20 e Brasileiro Sub-20, do qual o Corinthians disputa a final em um clássico Dérbi no próximo dia 25, às 11h, na Neo Química Arena.

"Estou muito feliz e motivado com essa renovação, representa muito trabalho, dedicação e amor ao clube", afirmou o atleta, ao assinar o novo contrato com o Alvinegro.

Hoje, Arthur Sousa é artilheiro do elenco Sub-20 no ano com 14 gols marcados, sendo 8 deles na atual edição do Brasileiro sub-20, e disputa o posto de artilheiro do torneio com o palmeirense Jow Jow, que tem um a menos. E além da campanha do clube para a final do Brasileiro Feminino, um dia antes, o clube também promove a hashtag #InvasãoDoTerrao em apoio aos meninos no Dérbi para um bom público na Neo Química Arena na grande final. Arthur também falou ao UOL Esporte sobre a expectativa para o clássico do dia 25. O centroavante prega respeito ao Palmeiras, mas vê o time preparado para fazer uma grande final: "Sabemos que o Palmeiras tem uma boa equipe, mas estamos preparados e focados para fazer um ótimo jogo. Sabemos da importância da partida e vamos com tudo em busca de sermos campeões".