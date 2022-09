SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O trio de ataque do PSG formado por Messi, Mbappé e Neymar parece estar mais entrosado na temporada 2022/23 ?os números dos três jogadores e o desempenho melhoraram com o técnico Christophe Galtier. Neymar afirma que Lionel sofreu para se adaptar ao futebol francês, por isso seu nível na temporada passada não foi o que todos os fãs de futebol esperavam.

"Conheço o Leo [Messi] há muito tempo e é difícil uma mudança assim. Ele estava há muitos anos no Barcelona e agora mudou tudo para a sua família também", iniciou o brasileiro em entrevista à DAZN.

"A verdade é que é um pouco difícil, mas acredito que agora ele está melhor, está mais em casa. O que eu quero é que ele aproveite, que aproveitemos juntos, porque sabemos que temos muitas coisas pela frente, coisas difíceis, mas certeza que podemos", acrescentou.

Messi encerrou 2021/22 com 34 jogos disputados, 11 gols marcados e 14 assistências. Em 2022/23, em apenas 10 jogos oficiais, ele já anotou 5 gols e distribuiu 8 assistências ?se manter essa média seus números serão muito melhores no final da temporada.

O argentino de 35 anos deixou o Barcelona em agosto de 2021 após 17 temporadas no futebol espanhol.

Com o PSG ele conquistou o Campeonato Francês 2021/22 e a Supercopa da França 2022, mas fracassou com a equipe no principal objetivo: a Liga dos Campeões ?caindo para o Real Madrid nas oitavas de final.