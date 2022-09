BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após bater o Operário-PR, por 1 a 0, no dia 8, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro chegou a 62 pontos e está com um pé na elite do futebol brasileiro do no que vem.

O time celeste agora se prepara para voltar a campo neste sábado (17), contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 20h30 (de Brasília).

O acesso ainda não é matemático, mas, de acordo com diversos estudiosos dos números, o atual quinto colocado dificilmente irá superar os 60 pontos. Apesar da situação mais do que favorável, o técnico Paulo Pezzolano se manteve ponderado após o jogo em relação ao retorno da equipe à Série A.

Questionado sobre o desempenho dos jogadores diante do Operário, o treinador celeste destacou que a ansiedade tem rondado a equipe, uma vez que o time se aproxima do objetivo final de voltar à elite. No entanto, não existe comemoração do vestiário para dentro, segundo o comandante celeste.

"Foi um jogo duro, pela ansiedade da equipe, de saber que estamos perto. Chegamos à pontuação que está bem na média da história da competição em busca do acesso. Estou muito orgulhoso dos jogadores, temos de seguir melhorando, mas ainda faltam nove jogos. Me ensinaram que enquanto não for matematicamente não comemoro. Depois, poderemos dizer que estamos na Primeira Divisão", disse.

Pezzolano ainda fez questão de exaltar a marcante sinergia entre torcida, jogadores, comissão e diretoria do Cruzeiro na forte campanha do time na Série B. Após a partida, os torcedores soltaram o grito de "o campeão voltou", em alusão ao retorno à Série A.

"É muito emocionante ver os jogadores e torcedores. É muito difícil subir, é um campeonato muito competitivo, campos duros, logísticas. Quando puxamos na memória, lembramos que passamos momentos muito duros. O mais importante esse ano é a união de jogadores, torcedores, comissão e diretoria. Algo que não é fácil alcançar. Parabéns ao torcedor e que desfrutem", completou.

Neste sábado, Pezzolano poderá contar com o reforço de Neto Moura que volta de suspensão. Por outro lado, Willian Oliveira recebeu o terceiro cartão amarelo e é ausência garantida. João Paulo e Waguinho, recuperados de lesões, já treinam com a equipe, mas ainda seguem em transição e não devem jogar.

Portanto, uma possível escalação inicial do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Neto Moura, Matheus Bidu e Daniel Jr.; Jajá, Bruno Rodrigues e Edu.

O CRB, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 contra o CSA, e busca a vitória para se aproximar do topo da tabela. Com 40 pontos, o time ocupa a nona posição.

O técnico Daniel Paulista poderá contar com o retorno do zagueiro Wellington Carvalho, que volta de suspensão. Por outro lado, o meia Rafael Longuine está suspenso.

Uma possível escalação inicial do time alagoense tem: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Wellington Carvalho e Guilherme Romão; Claudinei, Juninho Valoura e Bruninho; Emerson Negueba, Paulinho Moccelin e Anselmo Ramon.

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) deste sábado (17)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Premiere