No primeiro confronto do dia, Felipe Meligeni caiu diante de João Sousa por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/3) após 1h8min de partida. Depois, Thiago Monteiro foi superado por Nuno Borges por 2 sets a 1 (parciais de 6/7 [5-7], 6/4 e 7/6 [7-3]).

A disputa terá prosseguimento no próximo sábado (17), primeiro com o jogo de duplas, que colocará frente a frente Rafael Matos e Felipe Meligeni e a equipe de Nuno Borges e Francisco Cabral. Na sequência serão disputados dois jogos de simples: Thiago Monteiro contra João Sousa e, no caso de necessidade, Felipe Meligeni versus Nuno Borges.

brasil | Copa Davis | Esportes | Portugal | tênis