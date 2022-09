SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o G4 do Campeonato Brasileiro na mira após garantir um lugar na final da Copa Libertadores da América, o Athletico-PR enfrenta o Cuiabá em casa neste domingo (18), às 19h. Caso vença na Arena da Baixada, o time rubro-negro, atual sexto colocado, pode alcançar 46 pontos e ameaçar a posição dos times acima.

O jogo pela 27ª rodada do Brasileiro marca também o reencontro do técnico do Cuiabá (17º colocado), o português António Oliveira, com o Athletico-PR, a primeira equipe que ele treinou no Brasil, em 2021. Após passagem pelo Benfica B, Oliveira chegou ao clube mato-grossense em junho com o objetivo de tirá-lo da zona de rebaixamento, mas não vence há quatro jogos. Por isso, precisa pontuar contra o ex-time, que vive excelente temporada.

Os donos da casa devem entrar em campo com a melhor escalação possível, a considerar que tem confrontos apenas pelo Brasileiro até 29 de outubro, quando disputa a final da Libertadores contra o Flamengo. Felipão, que treina o Athletico-PR, anunciou após o empate contra o Avaí no último domingo (11) estar preocupado com a vaga da Libertadores-2023.

"Queremos muito chegarmos entre os 4 ou 6 classificados no Brasileirão?, disse.

Mas o comandante da equipe rubro-negra precisará lidar com a suspensão do goleiro Bento e do atacante Vitinho. Anderson e Cuello, que era titular no início da temporada, têm sido relacionados para as respectivas vagas nos treinos. Felipão fará mais duas atividades antes de definir o time para a partida.

Uma provável escalação do Athletico-PR conta com: Anderson; Abner, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Khelleven; Fernandinho, Hugo Moura, Cuello, Alex Santana e Canobbio; Pablo.

Do banco do time rubro-negro pode entrar o meia Miguel David Terans Pérez. Ele foi autor do gol que garantiu a classificação do Furacão para a final da Libertadores e marcou também contra o Avaí na última rodada.

António Oliveira estará com a equipe ainda mais desfalcada. São seis baixas confirmadas: Walter, Uendel, Gabriel Pirani, Felipe Marques, lesionados, além de Pepê e André Luís, suspensos. O lateral-direito João Lucas perdeu treinos e não está confirmado.

Em coletiva nesta sexta-feira (16), o técnico português avaliou que as ausências devem atrapalhar o desempenho de seu time. ?Não é a mesma coisa em um clube como o Cuiabá, que tem menos recursos, se nós perdemos um ou dois, ainda mais referências dentro do campo, como Walter e Uendel?.

Uma possível formação do Cuiabá tem: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; João Lucas (Daniel Guedes), Marcão, Rafael Gava e Sidcley; Valdivia, Alesson (Camilo) e Deyverson.

Estádio: Arena Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (17)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Furacão Live