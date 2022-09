SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza enfrenta o Juventude neste domingo (18), às 18h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense busca reagir de uma sequência de duas derrotas contra o lanterna da competição.

Vindo de derrotas para Botafogo e Fluminense, o Fortaleza começa a rodada em 15º lugar, com 30 pontos. Depois de passar boa parte da competição na lanterna, o Leão do Pici emendou uma sequência de cinco vitórias, mas empacou. E agora precisa reagir para se distanciar da zona de rebaixamento.

Para o duelo na serra gaúcha, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno do meio-campista Lucas Crispim. Ele, no entanto, começará a partida no banco de reservas. O Fortaleza deve ter a seguinte escalação no sul: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Zé Welison e Ronald; Moisés, Thiago Galhardo e Robson.

Do outro lado, o Juventude faz uma campanha abaixo da crítica. Sem vencer há sete rodadas, a equipe alviverde ocupa a lanterna, com apenas 18 pontos. Em seu último compromisso, impôs dificuldade ao líder Palmeiras, fora de casa, mas foi derrotado por 2 a 1.

O Juventude terá mudanças na equipe. O técnico Umberto Louzer vai promover a entrada do zagueiro Thalisson e do atacante Guilherme Parede. Com isso, a equipe entrará em campo com a seguinte formação: Pegorari; Thalisson, Vitor Mendes e Ygor Nogueira; Rodrigo Soares, Elton, Chico e Capixaba; Felipe Pires, Guilherme Parede e Isidro Pitta.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (18)

Juiz: Dyorgenes José Padovani de Andrade (ES)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Premiere