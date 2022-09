PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Novorizontino venceu o Grêmio por 2 a 0, nesta sexta-feira (16), no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 30ª rodada da Série B. Com gols de Gustavo Bochecha e Douglas Baggio, a equipe ganhou fôlego na luta contra a zona de rebaixamento e impôs a primeira derrota a Renato Gaúcho na atual passagem pelo time gaúcho.

O Novorizontino pulou para 36 pontos e agora ocupa o 13º lugar. Tem cinco pontos a mais do que o primeiro na linha de queda. Já o Grêmio, com 50 pontos, segue em terceiro.

Renato Gaúcho conheceu sua primeira derrota. O treinador tinha estreado no reservado gremista em sua quarta passagem com vitória sobre o Vasco, mas o revés veio já no jogo seguinte.

O próximo jogo do Grêmio será na terça-feira (20), contra o Sport. No mesmo dia, o Novorizontino pega o Guarani.

O JOGO DO NOVORIZONTINO

O Novorizontino foi um time firme em campo. Desde os primeiros minutos, foi o Tigre que teve o domínio da partida. Já tinha chegado perto do gol numa conclusão de fora da área de Lepo. Mas foi num escanteio, com Douglas Baggio, que abriu o placar.

Depois, manteve o Grêmio sob controle com uma defesa firme e recuada. Esperou os avanços dos laterais da equipe gaúcha e abusou do contra-ataque para criar. Chegou ao segundo gol e esteve perto de fazer mais. Na etapa final, manteve o controle absoluto da partida ainda que o rival buscasse o ataque.

O JOGO DO GRÊMIO

O Grêmio teve mais posse de bola, trocou muito mais passes, mas nunca esteve perto do gol. Foram muitas jogadas laterais e pouco produtivas. Lances que foram de um lado a outro até falhas simples que ocasionaram contra-ataques do rival.

A zaga deu espaço durante boa parte do jogo e o ataque criou quase nada. O resumo da atuação gremista ficou por conta de um esforço, meio desorganizado, que mirava o empate quando já estava dois atrás, mas insuficiente, pois ainda assim esteve controlado.

NOVORIZONTINO

Lucas Frigeri; William Lepo, Walber, Rodolfo Filemon e Romário; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha (Léo Baiano), Douglas Baggio (Hélio Borges) e Diego Torres (Ramon Martínez); Luca Tocantins (Ronald) e Bruno Costa (Quirino). T.: Mazola Jr.

GRÊMIO

Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Elkeson), Villasanti (Lucas Silva) e Thaciano (Thiago Santos); Guilherme (Pedro Lucas), Biel e Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Bochecha, Lucas Tocantins, Bruno Costa (Novorizontino); Lucas Leiva, Edilson, Thaciano (Grêmio)

Gols: Douglas Baggio, aos 24min, e Gustavo Bochecha, aos 33min do primeiro tempo