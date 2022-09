Com este revés, o primeiro desde o retorno do técnico Renato Gaúcho, o Tricolor permanece na 3ª posição com 50 pontos, um a menos do que o vice-líder Bahia, que perdeu de 1 a 0 para o Sport na abertura da rodada.

Empate em Minas

Em outra partida que iniciou às 21h30, Tombense e Londrina ficaram no 1 a 1 no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (Minas Gerais).

Jogando em Muriaé-MG, contra o Tombense, o Tubarão conseguiu um ponto importante na luta pelo acesso. Na próxima rodada o Londrina recebe a Ponte Preta, sexta-feira (23), no Estádio do Café.#vamospracimatubarã pic.twitter.com/uLegWbiIUl — Londrina E C (@LondrinaEC) September 17, 2022

