Ocupando a 12ª posição com 31 pontos, a apenas cinco do 17º colocado Cuiabá, o Alvinegro sabe que pontuar em casa é fundamental para permanecer distante da zona perigosa. E a necessidade de vitória aumenta ainda mais quando se considera o fato de que na última rodada o time de General Severiano não passou de um empate sem gols com o América-MG em pleno Nilton Santos.

O Coritiba está em situação parecida na classificação, ocupando a 16ª posição com 28 pontos, muito perto do Z4. Mas, diferente do Alvinegro, o Coxa vem de um triunfo em casa, de 2 a 0 sobre o Atlético-GO.

E, para ficar melhor posicionado na tabela, o Coxa terá que quebrar um retrospecto incômodo, ainda não venceu fora de casa no atual Brasileiro, tendo conquistado apenas dois pontos em 12 partidas. Porém, o Botafogo não tem ido bem quando tem o mando de campo, o que pode ser uma oportunidade para a equipe do Paraná.

“Temos que aproveitar a oportunidade para tentar vencer fora de casa, pois sabemos que, jogando em casa, eles não estão em uma sequência boa. Mas sabemos que a equipe deles é bem qualificada”, afirmou o lateral-esquerdo Rafael Santos.

Porém, o técnico Guto Ferreira tem problemas justamente no setor ofensivo para a partida, pois o artilheiro Léo Gamalho é desfalque por conta de dores musculares e o argentino Adrián Martínez está suspenso.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Coritiba com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

