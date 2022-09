É FINAAAAAAAAAAL! ????????????



Luisa Stefani e Gaby Dabrowski estão na decisão do @wta de Chennai ????????



Vitória por 6/3 e 6/3 sobre Plipuech ???????? e Uchijima ????????



Vamos em busca desse ???? amanhã! pic.twitter.com/TUKkIXDRom — Time Brasil (@timebrasil) September 17, 2022

Luisa Stefani voltou a competir no Aberto de Chennai, após um ano em recuperação, devido a uma cirurgia no joelho. O procedimento foi necessário devido ao rompimento do ligamento cruzado durante a semifinal de duplas do US Open no ano passado, também ao lado de Gabi Dabrowski.

Stefani e Gabi Dabrowski já faturaram juntas em 2021 o WTA 1000 de Cincinnati e WTA 500 de San Jose, ambos nos Estados Unidos. Também no ano passado, a brasileira foi vice-campeã duas vezes ao lado da norte-americana Hayley Carter: do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes) e do WTA 500 de Adelaide Austrália).

That feeling when you reach the final of your first tournament back after a year with your BFF ??@Luisa__Stefani @GabyDabrowski #WTA #ChennaiOpen pic.twitter.com/EWafETT4Jr — Chennai Open WTA (@chennaiopenwta) September 17, 2022

