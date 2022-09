SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo finalmente voltou a vencer em casa, após quatro jogos de tropeços, e superou o Coritiba por 2 a 0 na noite deste sábado (17), no Nílton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Cuesta e Tiquinho Soares.

Com a vitória, o Glorioso se afasta ainda mais do Z4 e alcança os 34 pontos, ficando com a décima posição. Com 28, o time paranense é o 16º colocado.

Pela próxima rodada, o Coxa recebe o Ceará na próxima quarta-feira (28), às 19h. Na mesma noite, às 21h45, o Bota visita o Goiás.

O primeiro tempo apresentou um Botafogo propositivo, buscando mais o ataque, enquanto o Coritiba esperava os contragolpes. Júnior Santos e Jefinho assustaram pelos donos da casa, e Fabrício Daniel respondeu pelo Coxa. No entanto, as duas equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

O Botafogo voltou mais enérgico à segunda etapa, e foi para cima do Coritiba em busca dos três pontos. No entanto, para além da boa atuação de Gabriel Vasconcelos, os donos da casa sofreram com a trave: o Glorioso acertou quatro bolas no poste, com Júnior Santos, duas vezes, Victor Sá e Gabriel Pires - três delas no segundo tempo. Parecia que o time ia amargar mais um empate em casa.

A menos de 20 minutos do fim da partida, uma bola do Botafogo finalmente encontrou a rede no Nílton Santos - algo que não ocorreu nos últimos três jogos. Marçal cobrou falta precisa no primeiro pau, aos 29 minutos do segundo tempo, e Cuesta desviou para abrir o placar. Quatro minutos depois, Eduardo se aproveitou de bobeira de Luciano Castán, avançou pela direita e rolou para Tiquinho Soares, livre, apenas completar para o fundo do gol.

Além de confirmar a vitória por 2 a 0 do Botafogo sobre o Coritiba, o gol de Tiquinho Soares foi o primeiro do centroavante com a camisa do Glorioso, com três partidas somadas. Faltando 11 rodadas para o fim do Brasileirão, o camisa 9 deu o primeiro passo para ajudar a equipe na luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

O Glorioso entrou em campo para derrubar uma marca desanimadora em casa: há quatro jogos a equipe não vencia no Nílton Santos. Nesse período, foram três empates e a derrota no clássico para o Flamengo. A última vitória havia sido em 23 de julho, ante o Athletico-PR. Entretanto, com a difícil vitória deste sábado, o Glorioso afastou a zica como mandante.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 CORITIBA

Competição: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de setembro de 2022 (sábado)

Local e horário: Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro-RJ, às 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Cuesta (BOT) e Eduardo (BOT); Nathan (COR), Robinho (COR), Warley (COR) e Galarza (COR)

Gols: Cuesta (BOT), aos 29 minutos do segundo tempo, e Tiquinho Soares (BOT), aos 33 minutos do segundo tempo.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Lucas Fernandes (Gabriel Pires) e Eduardo; Jeffinho (Victor Sá), Tiquinho Soares e Júnior Santos (Gustavo Sauer). Técnico: Luis Castro

CORITIBA

Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes (Natanael), Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Robinho (Régis); Warley (Hernán Pérez), Fabrício Daniel e Alef Manga. Técnico: Guto Ferreira