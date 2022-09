BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Está chegando a hora! O Cruzeiro venceu o CRB, neste sábado (17), por 2 a 0, em jogo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e está muito próximo de confirmar o acesso para a Série A matematicamente. Os gols da partida foram marcados pelo jovem Stênio e por Bruno Rodrigues.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 65 pontos. Se vencer o Vasco, quarta-feira (21), a Raposa chegará a 68 pontos e não poderá mais ser alcançada por nenhuma outra equipe.

O próximo compromisso do CRB é contra o Vila Nova, sexta-feira (23), em Goiânia, às 21h30. Os alagoanos somam 40 pontos e estão na 9ª colocação na tabela.

O Cruzeiro começou jogo tentando encurralar o CRB, mas os alagoanos tiveram a chance mais clara da primeira etapa. Aos 9, Bruno Rodrigues fez boa jogada pelo lado esquerdo, tocou para Lincoln, que tentou bater colocado buscando o ângulo de Digo Silva. A bola passou muito perto. Aos 15, foi a vez de Luvannor tentar. O atacante celeste cabeceou em cima do goleiro Diogo, que fez a defesa.

Aos 20, Filipe Machado derrubou Paulo Moclin dentro da área. O ex-cruzeirense Anselmo Ramon foi para a cobrança, mas mandou a bola por cima do travessão de Rafael Cabral, desperdiçando a chance de marcar contra o ex-clube e de colocar o CRB na frene no jogo. O CRB ainda quase fez com Mocelin, aos 30, mas o jogador parou em Cabral.

Aos 36, Anselmo Ramon quase se redimiu. O jogador matou a bola no peito na área e finalizou para o gol em boa jogada. Porém, Rafael Cabral estava atento, espalmou a bola e evitou o gol dos alagoanos.

As equipes voltaram dispostas a buscar a vitória no Rei Pelé. Logo no primeiro minuto, o CRB teve uma boa chance após jogada de Romão, que passou no meio da zaga e mandou para fora , mas com perigo. O Cruzeiro respondeu com Luvannor, aos 6, que mandou uma bola na trave após cobrança de escanteio.

Aos 8, o jovem Stênio fez excelente jogada individual e abriu o placar. Ele partiu em velocidade pelo lado direito, driblou o zagueiro e mandou para o fundo das redes de Diogo Silva.

Os alagoanos seguiram encarando o Cruzeiro após o gol. Rafael Cabral evitou o empate aos 14 em finalização de Negueba após jogada de Anselmo Ramon. Negueba bateu firme e o goleiro defendeu sem rebote.

O duelo entre Anselmo Ramon e Cabral seguiu durante todo o jogo. Aos 39, o atacante finalizou cara a cara com o goleiro, que defendeu com os pés. Um minuto depois, ele defendeu mais uma vestida do CRB, sem dar rebote, e garantiu a vitória para a equipe celeste.

Aos 45, Bruno Rodrigues tratou de frear de vez a pressão do CRB. O jogador bateu colocado, por cobertura, da entrada da área depois de pedalar para cima do adversário. A bola morreu no fundo das redes de Diogo Silva e deu números finais à partida.

Vasco e Londrina - hoje quarto e quinto colocado respectivamente - ainda vão se enfrentar em confronto direto nesse returno da Série B. Se houver empate nesse jogo, os dois times podem fazer, no máximo, 67 pontos. Caso haja vencedor no confronto, o time derrotado faz, no máximo, 66 pontos. Sendo assim, o Cruzeiro garante matematicamente o acesso se vencer CRB e Vasco, pois chegará a 68.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 2 CRUZEIRO

Competição: 30ª rodada da Série B do Brasileirão

Data: 17 de setembro de 2022 (sábado)

Local e horário: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

VAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)

Cartões amarelos: Wellington Carvalho, Emerson Negueba, Guilherme Romão (CRB); Stênio

Gols: Stênio, aos 7 minutos, e Bruno Rodrigues, aos 45 minutos do segundo tempo, pelo Cruzeiro

CRB

Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Wellington Carvalho e Guilherme Romão (Guilherme Lopes); Claudinei (Maycon Douglas), Juninho Valoura e Bruninho; Paulinho Moccelin (Gabriel Conceição), Emerson Negueba (Richard) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Geovane Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Marquinhos Cipriano (Kaik); Filipe Machado, Neto Moura (Pedro Castro), Stênio (Leo Pais); Bruno Rodrigues, Luvannor (Rafa Silva) e Lincoln (Daniel Jr.). Técnico: Paulo Pezzolano