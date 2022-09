SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - RB Bragantino e Goiás empataram por 1 a 1 neste domingo (18), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Superior na primeira etapa, o time paulista abriu o placar com Alerrandro, de cabeça, aos 27min. O gol de empate do Goiás veio no segundo tempo, em cobrança de pênalti convertida por Pedro Raul, aos 9min.

Com o resultado, o RB Bragantino cai uma posição e fica em 12º, com 34 pontos. Já o time goiano permanece em oitavo lugar, com 37 pontos, podendo ser ultrapassado ainda neste domingo por América-MG ou Santos.

O próximo compromisso da equipe de Bragança Paulista é no dia 28, contra o Inter, às 21h45, no Beira-Rio. No mesmo dia, o Goiás recebe o Botafogo na Serrinha, também às 21h45.

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul (Jadsom), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Helinho (Miguel) e Alerrandro (Popó - Gabriel Novaes). Técnico: Maurício Barbieri

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego (Lucas Halter), Matheus Sales e Marquinhos Gabriel (Caio); Renato Júnior (Pedro Junqueira) e Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Jefferson Cleiton Piva da Silva (ambos do PR)

Cartões amarelos: Sávio, Marquinhos Gabriel, Felippe Bastos e Pedro Raul (Goiás)

Gols: Alerrandro, aos 27min do 1º tempo; Pedro Raul, aos 9min do 2º